USA und die Taliban : Erzwungene Allianz mit den Islamisten

Man habe Kreuzfahrer und deren Dolmetscher und Spione getötet – diese zynischen Worte fanden sich in dem Bekennerschreiben, das noch am Abend des Anschlags am Kabuler Flughafen im Internet veröffentlicht wurde, über die zahlreichen militärischen und zivilen Opfer des Terrorakts. Der „Islamische Staat – Provinz Khorasan“ (ISKP) rühmte den Selbstmordattentäter, der samt seiner Bombe bis zum Flughafen gelangt war, und warnte die Amerikaner und deren Verbündete: Die „Soldaten des Kalifats“ würden sie weiter bekämpfen. In dem im Namen der Terrorgruppe veröffentlichten Schreiben war auch von „Glaubensabtrünnigen“ die Rede, die Checkpoints auf dem Weg zum Flughafen errichtet hätten. Gemeint sind offenbar die Taliban. Der verheerende Anschlag, bei dem mindestens 170 Menschen getötet und 200 weitere verletzt wurden, wirft auch ein Licht auf die Konkurrenz unter den islamistischen Gruppierungen – und auf die Herausforderungen im Sicherheitsbereich, vor denen die Taliban in Afghanistan nun stehen.

Seit Tagen war vor einer solchen Attacke gewarnt worden. Ihren eigenen Angaben zufolge hatten sogar die Taliban selbst entsprechende Warnungen an die Amerikaner weitergeleitet. Das Ausmaß des Schreckens am Donnerstag übertraf jedoch die meisten Befürchtungen. Tausende Menschen drängten sich wie seit Tagen vor dem Flughafengelände in der Hoffnung, Einlass zu finden und das Land verlassen zu können. Vor dem „Abbey Gate“, einem Zugang zum östlichen Teil des Flughafens, war es so überfüllt, dass Menschen in einem Kanal standen, in dem Abfälle und Stacheldraht lagen. In diesem Bereich zündete der Attentäter inmitten wartender Familien am späten Nachmittag seine Bombe.

Am Donnerstag hatte es zunächst geheißen, dass kurz darauf ein zweiter Selbstmordattentäter nur etwa 300 Meter entfernt vor dem Eingang zum Baron Hotel eine Bombe gezündet hätte, wo Briten sowie weitere Personen untergebracht waren, die Afghanistan verlassen sollten. Das Pentagon korrigierte die Angaben am Freitag und sprach nur noch von einem Attentäter. In manchen Berichten hatte es zudem geheißen, dass Bewaffnete das Feuer auf Zivilisten und Soldaten eröffnet hätten, aber es ist unklar, ob es sich nicht um Taliban-Kämpfer handelte, die in die Luft schossen.

Taliban blockieren Straßen zum Flughafen

Auf Aufnahmen nach der Explosion waren zahlreiche Leichen zu sehen, die in dem Kanal lagen. Ein afghanischer Augenzeuge berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, er habe Körper und Körperteile durch die Luft fliegen sehen. „Das bisschen Wasser, das in dem Abwasserkanal floss, hat sich in Blut verwandelt“, sagte der Mann. Dutzende Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Am Freitag kursierten in sozialen Netzwerken Bilder vermisster Kinder. Die Taliban blockierten Berichten zufolge die Zufahrtsstraße zum Flughafen, wo weiter Tausende versammelt waren.

Das Entsetzen ist groß, nicht nur in Afghanistan. Der bisherige Verteidigungsminister Bismillah Mohammadi schrieb am Tag nach dem Anschlag auf Twitter: „Meine Hand zittert, ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich schreiben oder tun soll.“ Bundeskanzlerin Angela Merkel und die gesamte Regierung seien „voller Entsetzen und Abscheu“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. „Wie unmenschlich, wie niederträchtig solche Anschläge sind, das ist kaum in Worte zu fassen.“ Neben den zahlreichen Zivilisten wurden auch 13 amerikanische Soldaten getötet und weitere 18 verletzt. Anfängliche Berichte, wonach auch zahlreiche Taliban-Kämpfer getötet worden seien, zogen die Islamisten später zurück.