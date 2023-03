Was Xis Besuch in Moskau geopolitisch bedeutet

Amerika und China : Was Xis Besuch in Moskau geopolitisch bedeutet

Unter den Republikanern in Amerika tobt derzeit ein Kampf um die außenpolitische Linie der Partei. Diejenigen, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als „Regionalkonflikt“ bezeichnen, wollen mit dem Selbstverständnis brechen, es sei Amerikas Schicksal, die Führerschaft der freien Welt anzunehmen und als „shining city on the hill“ andere Staaten zu inspirieren, wie es Ronald Reagan vor fast einem halben Jahrhundert formulierte. „Regionalkonflikt“ ist eine Chiffre für den Isolationismus, der ebenfalls weit in die amerikanische Geschichte zurückgeht und der derzeit im Gewand des Trumpismus auftritt.

Die vergangenen Tage haben deutlich gezeigt, dass der Krieg in der Ukraine vieles ist, aber gewiss kein Regionalkonflikt. Amerikas Rolle als Weltmacht wird nicht nur von innen, sondern auch von außen herausgefordert. Die geopolitischen Auswirkungen des Krieges sind ein Schlag für Washington: China betritt die Weltbühne und versucht, Amerika die Rolle als Ordnungsmacht streitig zu machen: in Europa, im Mittleren Osten und gegenüber dem (vom Westen lange vernachlässigten) sogenannten Globalen Süden. Sosehr es Präsident Joe Biden bisher vermocht hat, angesichts von Putins Feldzug die Geschlossenheit des Westens zu wahren, so sehr drohen ihm die Dinge in anderen Weltregionen zu entgleiten.

Kritik an Chinas „Friedensplan“

Für Peking ist der Krieg ein Katalysator. Staats- und Parteichef Xi Jinping muss eine Niederlage Putins verhindern, da eine solche aus seiner Sicht den geostrategischen Interessen Amerikas diente, das sich auf die eigentliche Herausforderung vorbereitet: den Konflikt mit China. Die Moskaureise Xis drückt dies symbolisch aus. Putin, dem Xis anfängliches Lavieren nach dem Überfall vor einem Jahr nicht entgangen ist, schlägt genau in diese Kerbe: Er wirft Washington einen „Kurs der Doppeleindämmung Russlands und Chinas“ vor und schmiedet so aus Sicht Washingtons eine „Zweckehe“. Noch ist offen, wie weit Xi geht – ob Peking Moskau also auch direkt militärisch unterstützen wird.

Biden hat deutlich gemacht, dass Xi mit einem solchen Schritt eine Grenze überschreiten würde. Scharfe Sanktionen wären die Folge. Letztlich würde es auf einen Wirtschaftskrieg in einer ökonomisch ohnehin höchst fragilen Lage hinauslaufen. Bislang beschränkt sich Washington darauf, die Motive Chinas zu entlarven: Der Waffenstillstand, den Xis „Friedensinitiative“ enthält, käme einer „Ratifizierung der russischen Eroberung“ gleich. Peking gehe es darum, die internationale Ordnung, die auf territorialer Integrität und staatlicher Souveränität beruht, drastisch zu verändern.

Für Xi hängt alles mit allem zusammen. Er tritt daher nicht nur in Moskau als „Broker“ auf. Im Mittleren Osten fuhr er Amerika ebenfalls in die Parade. Während sich Washington um eine Annäherung Saudi Arabiens und Israels bemühte und dabei die Rivalität beider mit Iran nutzen wollte, vermittelte China eine Entspannung zwischen Riad und Teheran und erzielte damit einen diplomatischen Erfolg.

Ende der amerikanischen Dominanz?

Mit der Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Regionalmächten, die seit Jahren einen Stellvertreterkrieg im Jemen führen, will sich Peking als ehrlicher Makler präsentieren und die amerikanische Führungsschwäche bloßlegen. Es ist ein Signal, das über den Mittleren Osten hinausgeht und auch Afrika und Lateinamerika bedeuten soll, die Tage amerikanischer Dominanz seien gezählt. Die Amerika-Skepsis ist hier wie dort seit Jahrzehnten ausgeprägt, nicht zuletzt weil man sich im Kalten Krieg zum Objekt im Kampf um Einflusssphären degradiert fühlte. Die „wertebasierte Weltordnung“, die unter amerikanischer Führung nach 1989 errichtet werden sollte, empfinden viele im Globalen Süden als Heuchelei.

Wer über den Vertrauensverlust Amerikas seit dem Fall des Eisernen Vorhangs redet, kann über den Irakkrieg nicht schweigen. Vor 20 Jahren begann Washington den Feldzug gegen das Regime Saddam Husseins – auf der Basis einer Lüge. Es ist einerlei, ob George W. Bush tatsächlich an die Existenz von Massenvernichtungswaffen glaubte. Auch dass die Iraker heute mehr Freiheit genießen, fällt nicht groß ins Gewicht. Das außenpolitische Establishment Amerikas diskreditierte sich.

Und der Schaden ist gar nicht zu unterschätzen: Auch wenn die kontrafaktische Geschichtsschreibung keine wissenschaftliche Disziplin ist, lässt sich doch argumentieren, dass es Trump und die neue isolationistische Welle nicht gegeben hätte. Amerika überdehnte seine Macht im Namen des Antiterrorkrieges und verlor an Führungskraft: Es begann mit Putins Interventionen in Syrien und der Ukraine. Und setzt sich nun mit Xis Erscheinen auf der Weltbühne fort.

Die Dinge sind ins Rutschen geraten. Im Westen ist durchaus die Meinung verbreitet, das alles geschehe Amerika nur recht. Auch darauf setzt Putin, wenn er von einer „gerechteren, multilateralen Weltordnung“ redet, beziehungsweise Xi, wenn er Chinas neuen globalen Machtanspruch begründet. Beide verschleiern so das imperiale Gebaren ihrer autoritären Herrschaftssysteme.