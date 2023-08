Der Gouverneur von Florida und republikanische Präsidentschaftskandidat für 2024, Ron DeSantis, spricht am 28. Juli 2023 in Des Moines, Iowa. Bild: AFP

Der amerikanische Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis stellt angesichts des großen Vorsprungs seines Konkurrenten Donald Trump in Umfragen zu den Vorwahlen der Republikaner seine Wahlkampagne auf neue Füße. Der Gouverneur von Florida feuerte am Dienstag seinen Wahlkampfleiter Generra Peck und ersetzte ihn durch den engen Berater James Uthmeier. Allerdings bleibt Peck dem Team als Chefstratege erhalten. Bereits im Juli hatte DeSantis knapp 40 Mitglieder seines Teams entlassen.

DeSantis liegt im Rennen um den Posten des Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Republikaner an zweiter Stelle. Seit Monaten befinden sich seine Beliebtheitswerte in Umfragen im Sinkflug. In der jüngsten Reuters/Ipsos-Umfrage lag seine landesweite Unterstützung bei nur 13 Prozent, weit hinter den 47 Prozent des ehemaligen Präsidenten Trump.

Selbst Mitarbeiter des Wahlkampfteams, die allerdings anonym bleiben wollen, haben die Kampagne als orientierungslos und ohne klare Visionen kritisiert. Ein prominenter Unterstützer der Republikaner, Dan Eberhart, wertete die Umstrukturierung des Wahlkampfteams als halbherzig. Peck und Uthmeier würden lediglich von einer Position im Wahlkampfteam in eine andere wechseln. „Gouverneur DeSantis muss die Dynamik ändern“, forderte Eberhart.

Trump wettert verbal gegen die Justiz

Trump hat derweil nach der Anklage gegen ihn derbe Töne angeschlagen. Er werde an Wahlkampfveranstaltungen nicht teilnehmen können, weil er wegen „Scheiße“ (engl.: Bullshit) im Gerichtssaal sitze, schimpfte Trump am Dienstag bei einer Rede in Windham im US-Bundesstaat New Hampshire.

Die Menge begann daraufhin zu jubeln und rief „Bullshit, Bullshit, Bullshit“. Trump wettert immer wieder heftig gegen die Justiz und macht diese verächtlich. Er verwendet in der Regel aber keine derartigen Kraftausdrücke. Unterdessen setzte die zuständige Richterin in dem Fall einen Anhörungstermin fest. Trump kann diesem allerdings fernbleiben.

Trump ist der erste ehemalige Präsident in der amerikanischen Geschichte, der sich wegen mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Vergangene Woche ist Trump wegen seiner Versuche angeklagt worden, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu kippen. Der Republikaner, der nach der Wahl im Jahr 2024 wieder ins Weiße Haus will, verlor damals gegen seinen demokratischen Gegner Joe Biden.

Er erkennt diese Niederlage bis heute nicht an und verbreitet die Lüge vom Wahlbetrug. Die neue Anklage ist bereits die zweite auf Bundesebene gegen Trump und insgesamt die dritte. Dem Republikaner, der bei der Präsidentenwahl 2024 wieder antreten will, wird unter anderem vorgeworfen, eine Verschwörung gegen den Staat orchestriert zu haben. Trump plädierte auf „nicht schuldig“.