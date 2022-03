Ex-Präsident in Bedrängnis : Trump kann im Verfahren wegen Geschäftspraktiken aufatmen

Joe Biden hatte davor gewarnt: Er wolle nicht, dass seine Präsidentschaft von andauernden Ermittlungen gegen seinen Vorgänger Donald Trump überschattet werde. Das sagte Biden kurz nach dem Wahlsieg gegenüber Vertrauten. Viele Demokraten sehen das anders – sie glauben, dass man Trump für seine Rolle beim Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zur Verantwortung ziehen müsse. In der vergangenen Woche kam der ermittelnde Ausschuss des Abgeordnetenhauses in dieser Hinsicht einen Schritt weiter. Formal stellte man fest, es gebe Hinweise auf strafrechtliche Vergehen durch Trump. Diese offizielle Zwischenbilanz des Ausschusses ist noch keine Überweisung an das Justizministerium mit der Empfehlung strafrechtlicher Ermittlungen – doch ist sie dadurch wahrscheinlicher geworden.

Unterlagen sollen belegen, dass Trump mehrfach darauf drang, die Zertifizierung der Wahl durch den Kongress zu behindern. Laut dem Ausschuss sei es wahrscheinlich, dass der ehemalige Präsident gemeinsam mit anderen dabei einen „korrupten Plan“ zur Behinderung des friedlichen Macht-Transfers verfolgt habe. Die Republikaner warnten davor, dem Justizministerium deswegen strafrechtliche Ermittlungen zu empfehlen. Sollte Minister Merrick Garland sich am Ende für die Eröffnung eines solchen Verfahrens entscheiden, werde die Hälfte des Landes das mit Recht für politische Justiz halten, sagte etwa der republikanische Senator Mike Braun aus Indiana dem Magazin „The Hill“.

Mögliche Ermittlungen durch das Justizministerium sind nicht Trumps einzige juristische Schwierigkeit. Der ehemalige Präsident wurde inzwischen von Politikern wie Polizisten in zivilrechtlichen Verfahren verklagt. So werfen ihm die Abgeordneten Eric Swalwell aus Kalifornien und Benni Thompson aus Mississippi vor, die Gewalt am 6. Januar angestiftet zu haben. Mehrere Polizisten verklagten Trump wegen der Verletzungen, die sie bei der Verteidigung des Kapitols erlitten hatten.

Zahlreiche weitere Klagen gegen Trump

In Georgia läuft indessen ein Ermittlungsverfahren wegen Trumps Versuchen, dort die Wahl 2020 zu beeinflussen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Streitigkeiten. So geht beispielsweise Trumps Nichte Mary ebenso gegen ihn vor wie sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen. Mary Trump sieht sich in einem Erbstreit betrogen, Cohen behauptet, es gebe unbezahlte Rechnungen. Die Journalistin E. Jean Carroll wiederum, die Trump Vergewaltigung vorwirft, hat eine Klage wegen Beleidigung eingereicht. Der ehemalige Präsident hatte auf ihre Anschuldigung mit der Bemerkung reagiert, Carroll sei „nicht sein Typ“.

In einem der wichtigsten Verfahren kann Trump indessen erst einmal aufatmen. In New York hat er von dem neuen Bezirksstaatsanwalt Manhattans, Alvin Bragg, vorerst wenig zu befürchten. Nachdem die Staatsanwaltschaft drei Jahre lang Beweise gegen die Trump Organisation gesammelt hatte, gibt es dort nun erst einmal keinen Prozess. Im Februar hatte Bragg angekündigt, dass er kein Strafverfahren gegen Trump in die Wege leiten werde. Aus Protest hatten kurz darauf zwei Staatsanwälte das Team verlassen: Carey Dunne und Mark Pomerantz traten zurück, weil sie mit der Entscheidung nicht einverstanden waren.

Die New Yorker Ermittlungen, die Braggs Vorgänger Cy Vance jr. begonnen hatte, hatten sich auf die Geschäftspraktiken des Familienunternehmens konzentriert. Dabei ging es um die Frage, ob die Trumps über Jahre hinweg falsche Angaben zu den eigenen Vermögensverhältnissen machten, um Geschäftspartner, Kreditgeber und Versicherer hinters Licht zu führen. Letztlich gab es in der Bezirksstaatsanwaltschaft zwei Fraktionen: die Gruppe, die glaubte, genug Beweise für einen Strafprozess zu haben, und die Gegner, die davor warnten.

Wert der Angaben Michael Cohens umstritten

Entscheidend war wohl auch, dass es keine in großem Umfang Geschädigten gab, die durch vermeintlich falsche Angaben zum Trump-Vermögen Geld verloren hätten. Das hätte zur großen Schwäche einer Anklage werden können. Auch fehlte den Staatsanwälten ein Whistleblower aus der Trump Organisation. Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen hatte zwar ausgesagt, dass der ehemalige Präsident Vermögensangaben frisiert habe, doch der Wert seiner Angaben soll intern umstritten sein.

Während ein Strafprozess erst einmal nicht stattfinden wird, gingen die Ermittlungen aber weiter, wie Bragg betonte. Die Führung des Ermittlungsteams wurde neu besetzt. Allerdings werden der Geschworenen-Jury, die noch bis April offiziell tagen sollte, erst einmal keine neuen Indizien mehr vorgelegt – ein Sieg für Trump. Das parallel laufende zivilrechtliche Verfahren, das Generalstaatsanwältin Letitia James leitet, wird indessen fortgesetzt. Und die zahlreichen anderen Rechtsstreitigkeiten dürften Trump viel Geld kosten. Politisch kann er sie aber weiterhin unter dem Stichwort „Hexenjagd“ zusammenfassen und so zur Mobilisierung seiner Anhängerschaft nutzen.