Laut internem Dokument : Amerikas höchstes Gericht könnte das Abtreibungsrecht kippen

Die konservative Mehrheit am Obersten Gericht tendiert offenbar dazu, die wegweisende Grundsatzentscheidung „Roe v. Wade“ wieder zu kassieren. Damit wäre der Weg frei für Bundesstaaten, Abtreibungen zu verbieten.

Noch am Abend des neuen Berichts versammeln sich Demonstrantinnen vor dem Supreme Court in Washington. Bild: AFP/Getty/Kevin Dietsch

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten steht laut einem Bericht kurz davor, das Recht auf Abtreibung zu Fall zu bringen. Dies ging aus einem durchgesickerten Entwurf der Mehrheitsmeinung der Richter hervor, über den die Nachrichtenseite „Politico“ am Montagabend berichtete. In dem von dem konservativen Richter Samuel Alito verfassten Entwurf wird die Grundsatzentscheidung „Roe v. Wade“ aus dem Jahr 1973, die das Recht auf Abtreibung festschrieb, als „von Anfang an ungeheuerlich falsch“ bezeichnet.

Die Konservativen dominieren den Supreme Court. Dem Entwurf zufolge sollte das Urteil zusammen mit einer weiteren Gerichtsentscheidung zum Schwangerschaftsabbruch („Planned Parenthood v. Casey“) „aufgehoben“ und „die Frage der Abtreibung an die gewählten Volksvertreter zurückgegeben“ werden. Das Recht auf Abtreibung sei „nicht tief in der Geschichte und den Traditionen der Nation verwurzelt“, schrieb Alito.

Entscheidung von 1973

In „Roe v. Wade“ hatte der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der Zugang zur Abtreibung ein verfassungsmäßiges Recht jeder Frau ist. In „Planned Parenthood v. Casey“ garantierte das Gericht 1992 das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig ist. Dies ist in der Regel in der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche der Fall.

„Politico“ berichtete aus informierten Kreisen, dass vier weitere konservative Richter – Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett – mit Alito stimmen wollten. Die drei liberalen Richter des Gerichts arbeiteten an einer abweichenden Meinung. Demnach ist nicht bekannt, wie der Oberste Richter John Roberts letztlich stimmen wird.

Konservative Staaten wollen strenge Regeln

Eine Entscheidung der Verfassungsrichter wird für Juni erwartet. Mehrere konservativ regierte Bundesstaaten haben in Erwartung der Supreme-Court-Entscheidung bereits schärfere Abtreibungsgesetze beschlossen. In Texas trat im vergangenen September das sogenannte Herzschlag-Gesetz in Kraft, das Abtreibungen etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche verbietet.

Die Organisation Planned Parenthood, die landesweit Abtreibungskliniken betreibt, bezeichnete den Entwurf des Gutachtens als „empörend“, wies aber darauf hin, dass er „nicht endgültig“ sei. „Während Abtreibung immer noch legal ist, macht der heutige Bericht deutlich, dass unsere tiefsten Befürchtungen wahr werden“, erklärte die Organisation auf Twitter. „Wir haben einen Krisenmoment für den Zugang zur Abtreibung erreicht.“

„Es ist möglich, dass es seither (10. Februar) einige Änderungen gegeben hat“, sagte Politico-Reporter Josh Gerstein, der den Bericht veröffentlichte, am späten Montag dem Sender MSNBC. In der Zeit zwischen der ersten Abstimmung und der Veröffentlichung des Urteils kann sich die Stimmenverteilung noch ändern. Eine Entscheidung ist erst dann endgültig, wenn sie vom Gericht veröffentlicht wird.

Die Grundsatzentscheidung zum Präzedenzfall „Roe v. Wade“ ist eines der umstrittensten Urteile des Supreme Court. Seit Jahrzehnten versuchen insbesondere erzkonservative Abtreibungsgegner, die Regelung zu Fall zu bringen und Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbieten zu lassen. Die Befürworter sehen in der Entkriminalisierung dagegen einen Meilenstein in der Geschichte liberaler Rechtsprechung in Amerika.