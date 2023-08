Aktualisiert am

Dem Präsidentensohn werden Verstöße gegen das Steuer- und Waffenrecht zur Last gelegt. Nun erhält der Staatsanwalt, der schon Ermittlungen gegen Hunter Biden führt, den Status eines Sonderermittlers.

Hunter Biden im Juli dieses Jahres in Wilmington, Delaware Bild: Reuters

Der amerikanische Justizminister Merrick Garland hat den seit 2019 gegen Hunter Biden ermittelnden Staatsanwalt David Weiss aus Delaware zum Sonderermittler für die Untersuchungen gegen den Sohn des amerikanischen Präsidenten gemacht. Das gab Garland am Freitag in Washington bekannt. „Nach Prüfung seines Antrags sowie der außergewöhnlichen Umstände in dieser Angelegenheit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es im öffentlichen Interesse liegt, ihn zum Sonderermittler zu ernennen“, sagte er im Justizministerium.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Weiss habe damit die Befugnis, alle mit dem Fall zusammenhängenden Angelegenheiten zu untersuchen, und könne in jedem Gerichtsbezirk Anklage erheben. Weiss hatte einen entsprechenden Antrag laut Medienberichten am Dienstag eingereicht. Die Ermittlungen hätten „ein Stadium erreicht“, das die Ernennung eines Sonderermittlers im Sinne des öffentlichen Interesses rechtfertige.

Die Untersuchung gegen Hunter Biden wurde unter der Trump-Regierung eingeleitet und seither von Weiss geführt. Er hatte seinen Posten entgegen der üblichen Praxis unter der Biden-Regierung behalten, um die Ermittlungen abzuschließen. Hunter Biden hatte seine Steuern in den Jahren 2017 und 2018 nicht pünktlich gezahlt und 2018 gegen ein Bundesgesetz verstoßen, als er trotz regelmäßigen Drogenkonsums eine Waffe erworben hatte.

Eine geplante Einigung in dem Fall um Waffenrechts- und Steuervergehen, die dem Präsidentensohn eine mögliche Freiheitsstrafe erspart hätte, war bei einer Anhörung im Juli überraschend gescheitert. Gedacht war, dass Hunter Biden sich der Steuervergehen schuldig bekennt, dafür aber einer Anklage wegen des Waffenkaufs entgeht. Staatsanwalt Weiss äußerte später, über den Deal werde nicht länger gesprochen; die Parteien steckten „in einer Sackgasse“. Im Falle der nicht gezahlten Steuer drohten Hunter Biden bis zu zwölf Monate, im Falle des Waffenrechtsvergehens bis zu zehn Jahre Haft.

Mehr zum Thema 1/

Präsident Joe Biden, der im nächsten Jahr zur Wiederwahl antritt, äußert sich üblicherweise nicht zu den Ermittlungen gegen seinen Sohn. Er verweist in der Regel auf dessen frühere Drogenprobleme und hebt hervor, dass er stolz darauf sei, dass Hunter Biden dies hinter sich gelassen habe. Viele Republikaner beklagen eine bevorzugte Behandlung Hunter Bidens durch die Justiz. Häufig werden Vergleiche zu Donald Trump gezogen, der sich wegen seiner vielen Anklagen als Opfer politischer Verfolgung darstellt.