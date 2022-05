Was in der Nacht geschah

Was in der Nacht geschah : USA sollen der Ukraine Hinweise auf russische Generäle geben

Es gehe den US-Geheimdiensten aber nicht gezielt ums Töten der Offiziere, heißt es aus Washington. Das Schicksal der Menschen im belagerten Stahlwerk in Mariupol ist weiter ungewiss, und die Russen greifen Eisenbahnlinien an, um den Nachschub mit Waffen zu stören.

In Mariupol geht eine Frau geht an Panzern der „Miliz der Donezker Volksrepublik“ vorbei. Bild: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Die USA sollen mit Erkenntnissen ihrer Geheimdienste der Ukraine bei Anschlägen auf russische Generäle geholfen haben. Washington habe Einzelheiten über erwartete Truppenbewegungen sowie Standorte von Russlands mobilen militärischen Kommandoposten zur Verfügung gestellt, schreibt die „New York Times“. Die Ukraine habe die Informationen mit ihren eigenen kombiniert, um Angriffe durchzuführen. Das Militär hat nach eigenen Angaben zwölf russische Generäle getötet.

Eine Sprecherin des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates sagte der Zeitung, die Informationen dienten nicht der gezielten Tötung von Generälen. Insbesondere der Angriff, dem vor einigen Tagen Russlands Generalstabschef nur knapp entging, geht nach Angaben mehrerer US-Beamter nicht auf amerikanische Informationen zurück.

Die Ukraine hofft unterdessen auf weitere Rettungsaktionen für bedrohte Zivilisten aus der von Russland fast vollständig eroberten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär kündigte für Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils Feuerpausen an, damit die Menschen das dort belagerte Stahlwerk Asowstal verlassen können. In Kiew sicherte Präsident Wolodymyr Selenskyj dasselbe für die ukrainische Seite zu. „Wir hoffen, weiterhin Menschen aus Asowstal, aus Mariupol retten zu können“, sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Mittwoch.

Mit schweren Raketenangriffen auf Bahnanlagen in der Ukraine versuchten russische Truppen am Mittwoch weiter, die Nachschubwege für westliche Waffen zu zerstören. In der polnischen Hauptstadt Warschau soll am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz Geld für humanitäre Hilfe in der kriegsgeplagten Ukraine sammeln.

Kämpfe und Feuerpausen am Stahlwerk

Im stark zerstörten Mariupol hielten sich die letzten ukrainischen Verteidiger weiter in dem weitläufigen Fabrikgelände von Asowstal verschanzt. Unter der Erde gibt es ein kompliziertes Tunnelsystem, in dem sich nach Schätzungen neben den Bewaffneten auch noch etwa 200 Zivilisten versteckt haben. Russische Truppen seien seit zwei Tagen auf das Gelände vorgedrungen, sagte der Kommandeur des Regiments Asow, Denis Prokopenko. „Es gibt schwere, blutige Kämpfe.“

Allerdings kündigte das russische Militär eine Feuerpause und einen vorübergehenden Rückzug seiner Truppen für weitere Evakuierungen an. Am Donnerstag, Freitag und Samstag sollten jeweils von 8 bis 18 Uhr Ortszeit so genannte Fluchtkorridore eingerichtet werden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Aus dem Stahlwerk gerettete Zivilisten dürften anschließend selbst entscheiden, ob sie in der Ukraine bleiben oder nach Russland gebracht werden wollen.

Selenskyj berichtete von einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres über die Evakuierungen. Sie finden unter Vermittlung der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz statt. Am Mittwoch waren 344 Menschen aus Mariupol und Umgebung auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet nach Saporischschja geholt worden, am Dienstag 156.