US-Repräsentantenhaus : So will McCarthy doch noch Speaker werden

Kevin McCarthy, der republikanische Fraktionschef im Repräsentantenhaus, hat den Rebellen in seiner Fraktion weitere Zugeständnisse gemacht. Der Fraktionschef hofft, damit mindestens 16 jener 20 Abgeordneten umgestimmt zu haben, die zuletzt bei der Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses gegen ihn gestimmt hatten. Für Donnerstagmittag Washingtoner Zeit ist ein siebter Wahlgang geplant. McCarthys Gegner hielten sich zunächst aber bedeckt, ob sie nun bereit wären, McCarthy zu unterstützen. Einige von ihnen hatten das in den vergangenen Tagen kategorisch ausgeschlossen.

Nach amerikanischen Medienberichten gab McCarthy seinen Widerstand gegen die Forderung auf, dass künftig jeder einzelne Abgeordnete den Prozess einleiten kann, der zur Abwahl eines Sprechers während der Legislaturperiode führen kann. McCarthy hatte seinen Kritikern vor dem ersten Wahlgang bereits zugebilligt, dass für einen entsprechenden Entschließungsantrag künftig fünf Abgeordnete genügen, doch das ging etlichen Abgeordneten nicht weit genug.

Selbst wenn er sich nun als Sprecher durchsetzen können sollte, so müsste McCarthy also mit häufigen Misstrauensvoten während seiner Amtszeit rechnen – zumindest könnte ihn jeder einzelne Abgeordnete mit der Drohung unter Druck setzen. Viele moderatere Republikaner sehen diese Änderung des Regelwerks daher sehr kritisch. Das Repräsentantenhaus hat 435 Mitglieder (wobei ein Sitz wegen des Todes eines Abgeordneten derzeit vakant ist); die Republikaner stellen 222 von ihnen.

Die Kammer ist nicht arbeitsfähig, bevor ein Sprecher gewählt ist. Es war zuletzt vor hundert Jahren vorgekommen, dass das nicht am Tag der konstituierenden Sitzung und im ersten Wahlgang gelang.

Nichtangriffspakt der Geldgeber

Nach einem Bericht der Zeitung Washington Post ließ sich McCarthy außerdem darauf ein, mehr Mitglieder des „Freedom Caucus“ am rechten Rand der Fraktion in den Ausschuss aufzunehmen, der die Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses festlegt.

Anders als in vielen Parlamenten wird in diesen Regeln auch festgelegt, zu welchen Themen Abgeordnete Gesetzentwürfe einbringen dürfen; in der Hinsicht erinnert das Regelwerk eher an einen Koalitionsvertrag als an eine Geschäftsordnung. Nach dem Zeitungsbericht gestand McCarthy seinen Kritikern das Recht zu, Gesetzesvorschläge zur Einführung von Amtszeitbegrenzungen für Abgeordnete einzubringen.

Solche Forderungen sind an der Basis populär, nicht aber unter der Mehrheit der Abgeordneten. Traditionell hängt der Einfluss der Abgeordneten und Senatoren im Kongress stark von ihrer Seniorität ab. Ein Votum über eine Amtszeitbegrenzung wäre vielen Abgeordneten unangenehm. Ebenfalls soll McCarthy zugesagt haben, dass Abgeordnete mit Gesetzentwürfen versuchen dürfen, spezifische Grenzschutzmaßnahmen durchzusetzen.

Mindestens so bedeutsam für McCarthys Aussichten, nach sechs demütigenden Niederlagen doch noch ins dritthöchste Amt der Vereinigten Staaten zu gelangen, könnte eine Art Nichtangriffspakt zweier wichtiger Geldgeber in Wahlkämpfen sein. Die von McCarthy als Fraktionschef geführte Gruppe „Congressional Leadership Fund“ (CLF) und die den Parteirechten nahestehende Gruppe „Club for Growth“ einigten sich darauf, sich künftig aus offenen Vorwahlkämpfen in Republikaner-Hochburgen herauszuhalten.

Am rechten Rand nehmen es viele Abgeordnete McCarthy übel, dass der CLF moderatere Republikaner selbst in solchen Wahlkreisen förderte, in denen die Demokraten keine realistische Aussicht auf einen Sieg haben. Sollte das künftig unterbleiben, dürften sich die Gewichte in der Fraktion künftig noch stärker zum rechten Rand hinbewegen. Beide Gruppen erhalten Spenden von Einzelpersonen und Organisationen und reichen diese nach Gutdünken an Kandidaten oder deren Unterstützergruppen weiter. Das politische Überleben hängt für viele Kandidaten von den Zuwendungen ab. Das Repräsentantenhaus wird alle zwei Jahre gewählt, daher müssen sich die Abgeordneten jetzt schon um ihre Kampagnenkassen für die Wiederwahl kümmern.