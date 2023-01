AUKUS-Bündnis : Amerikanische Senatoren zweifeln U-Boot-Geschäft an

Australien setzt auf nuklear betriebene U-Boote aus den Vereinigten Staaten. Ein Demokrat und ein Republikaner äußern nun in einem Brief an Präsident Biden aber Einwände.

In Washington haben erstmals zwei einflussreiche Politiker Bedenken gegen die Lieferung von nuklear betriebenen U-Booten an Australien geäußert. Die Senatoren warnten in einem geleakten Brief an Präsident Joe Biden, dass die heimische U-Boot-Industrie mit dem Geschäft im Rahmen des AUKUS-Sicherheitspakts überlastet werden könne.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



„Wir glauben, dass die derzeitige Lage einer nüchternen Bewertung der Fakten bedarf, damit wir verhindern, dass die U-Boot-Industrie über die Schmerzgrenze hinaus belastet wird“, schrieben Jack Reed (Demokraten) und James Inhofe (Republikaner) dem Internetportal Breaking Defense zufolge, das den auf den 21. Dezember datierten Brief erhalten hat.

Der Bericht sorgte vor allem in Australien für Verunsicherung. Dort wird befürchtet, dass es zu weiteren Verzögerungen bei dem Ausbau der australischen U-Boot-Flotte kommen könnte. Wie Verteidigungsminister Richard Marles durch eine Sprecherin mitteilen ließ, sei Australien aber weiter auf dem besten Weg zum Erwerb nuklear betriebener U-Boote. Das Geschäft nehme langsam Formen an, sagte die Sprecherin. „Wir sind weiter auf dem Weg, noch im ersten Teil dieses Jahres eine Ankündigung zu machen.“ Nach Angaben der Zeitung „Sydney Morning Herald“ will die Regierung bis März mitteilen, welche Art U-Boote sie genau erwerben möchte.

Australien ließ Deal mit Frankreich platzen

Die drei AUKUS-Länder Australien, Großbritannien und die Vereinigten Staaten hatten den Pakt 2021 verkündet. Unter ihm wird Australien der erst zweite amerikanische Bündnispartner nach Großbritannien, der Zugang zu amerikanischer Technologie für nuklear betriebene U-Boote bekommen soll. Australiens Ziel ist es, die U-Boote auf eigenem Gebiet zu bauen. Schätzungen nach werden die entsprechenden Kapazitäten aber nicht vor dem Jahr 2040 bereit sein. Der frühere Verteidigungsminister und heutige Oppositionsführer Peter Dutton tritt deshalb dafür ein, zur Überbrückung zunächst U-Boote der Virginia-Klasse direkt aus amerikanischer Produktion zu kaufen.

Allerdings sollen die amerikanischen Werften kaum in der Lage sein, auch nur den Bedarf der eigenen Navy zu decken. Die Senatoren Reed und Inhofe verwiesen in ihrem Brief darauf, dass die Vereinigten Staaten mehr als 50 U-Boote besitzen, der Bedarf aber bei 66 Booten liege. Insbesondere mit Blick auf ein zunehmend militarisiertes China sehen sie zwar durchaus einen strategischen Nutzen, wenn Australien nuklear betriebene U-Boote bekomme. Sie warnten aber, dass der strategische Vorteil gleich null sei, wenn dafür die Bedürfnisse der eigenen Streitkräfte zurückgestellt würden.

Mehr zum Thema 1/

Australien verfügt derzeit über sechs konventionell betriebene U-Boote der Collins-Klasse. Sie sollen bis spätestens 2030 aus dem Dienst genommen werden. Im Zuge des AUKUS-Pakts hatte Australien ein Geschäft über den Kauf französischer U-Boote aufgekündigt – was Paris verstimmte.