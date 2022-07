Aktualisiert am

Krieg in der Ukraine : USA sehen Fortschritte in ukrainischem Abwehrkampf

Die Ukraine hat laut Informationen der US-Regierung mithilfe westlicher Waffensysteme bereits mehr als 100 wichtige russische Militärziele getroffen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf ranghohe Beamte des Verteidigungsmiisteriums. Unter den attackierten Zielen seien Kommandoposten, Munitionsdepots, Luftverteidigungsanlagen, Radar- und Kommunikationsknotenpunkte sowie weitreichende Artilleriestellungen. Russland feuere den Angaben zufolge weiterhin Tausende von Artilleriegeschossen pro Tag ab. Doch die Regierung in Moskau könne "nicht ewig so weitermachen", zitierte die “Washington Post“ einen US-Beamten. Russland habe inzwischen 85 Prozent seiner Armee für den Krieg in der Ukraine eingesetzt und andere Teile Russlands ohne Streitkräfte gelassen.

Um die Ukraine militärisch weiter zu unterstützen, prüft die US-Regierung nach eigenen Angaben eine eventuelle Lieferung amerikanischer Kampfjets. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, betonte am Freitag, „dass es sich um Sondierungsüberlegungen handelt, die nicht in naher Zukunft umgesetzt werden können“. Bei den vorläufigen Prüfungen des Pentagons gehe es nicht um Maschinen aus der Ex-Sowjetunion, sondern um solche amerikanischer Bauart.

Weitere Waffenlieferungen angekündigt

Kirby verwies in einer Telefonschalte mit Reportern darauf, dass der Betrieb moderner Kampfflugzeuge „ein schwieriges Unterfangen“ sei. Berücksichtigt werden müssten auch Faktoren wie die Ausbildung der Besatzungen, die Instandhaltung oder die Lieferung von Ersatzteilen – „eine ganze Versorgungskette“ sei notwendig, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Er betonte, die USA würden die Ukraine im Kampf gegen die russischen Invasionstruppen so lange wie nötig unterstützen.

Kirby verkündete am Freitag weitere US-Waffenlieferungen an die Ukraine mit einem Wert von rund 270 Millionen Dollar. Darin enthalten sind nach seinen Angaben vier Himars-Mehrfachraketenwerfer, deren Lieferung die US-Regierung bereits angekündigt hatte. Kirby sagte, das neue Paket umfasse unter anderem Raketen für die Himars-Systeme, 36.000 Artilleriegranaten, Fahrzeuge und bis zu 580 „Phoenix Ghost“-Drohnen. Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor eineinhalb Jahren habe die US-Regierung der Ukraine Waffen, Munition und Ausrüstung im Wert von 8,2 Milliarden Dollar zugesagt.

Die USA sind der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine. Bislang haben sie nach US-Militärangaben neben zahlreichen anderen Waffensystemen bereits zwölf Himars-Systeme geliefert. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann vor rund fünf Monaten.

Ein ranghoher Vertreter der US-Streitkräfte wies Angaben zurück, wonach Russland vier Himars-Systeme im Besitz der Ukraine zerstört habe. Das sei nach Rücksprache mit den Ukrainern nicht wahr. „Alle der Himars sind weiterhin wirklich ein Dorn in der russischen Seite.“

Eine ranghohe Pentagon-Mitarbeiterin sagte, die Ukrainer würden mit den Himars sehr präzise russische Stellungen beschießen. „Und wir sehen, dass die Ukrainer eine starke Moral haben.“ Dem gegenüber beschieße Russland willkürlich Ziele, was zu Opfern unter Zivilisten führe. „Sie zahlen einen hohen Preis für jeden Zentimeter Territorium, den sie zu erobern oder zu halten versuchen. Und wir sehen eine sehr niedrige Moral bei den russischen Streitkräften.“