Die USA dürfen künftig Häfen und Flughäfen in Papua-Neuguinea nutzen – ein strategischer Vorteil gegenüber China im Südpazifik. Doch an dem Abkommen gibt es auch Kritik.

Die Vereinigten Staaten haben am Montag einen wichtigen Sicherheitspakt mit Papua-Neuguinea abgeschlossen. Hintergrund ist der zunehmende strategische Wettbewerb zwischen den USA und China im Südpazifik. Der Vertrag soll den amerikanischen Streitkräften Zugang zu Häfen und Flughäfen des Inselstaats gewähren, darunter auch Militärstützpunkte. Das Dokument war am Montag im Zuge eines Treffens des amerikanischen Außenministers Antony Blinken mit dem Ministerpräsidenten Papua-Neuguineas, James Marape, in der Hauptstadt Port Moresby unterzeichnet worden.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Außerdem sollten die beiden Seiten einen strategischen Dialog vereinbaren. Blinken stellte Papua-Neuguinea auch eine verstärkte Zusammenarbeit sowie Millionenhilfen für sein Militär in Aussicht. Ein weiteres Abkommen sollte gemeinsame See-Patrouillen mit der amerikanischen Küstenwache ermöglichen, um gegen kriminelle Aktivitäten wie illegale Fischerei vor der Küste Papua-Neuguineas vorgehen zu können.

Mit der Vereinbarung versucht Washington, dem wachsenden Einfluss Chinas in dem Gebiet entgegenzutreten. Vor zwei Jahren hatte ein geheimer Sicherheitspakt Chinas mit den Salomonen für Aufregung gesorgt, da er die Entsendung chinesischer Soldaten und Polizisten in den pazifischen Inselstaat ermöglichen sollte. Mit dem neuen Abkommen haben die USA in dem Wettstreit um militärischen Zugang zu den Inselstaaten einen entscheidenden Schritt zu ihrem Vorteil gemacht. Die Details aus dem Pakt sollen erst nach seinem Inkrafttreten veröffentlicht werden. Papua-Neuguinea liegt in einem strategisch wichtigen Gebiet nördlich Australiens, das auch im Zweiten Weltkrieg schon Schauplatz diverser Schlachten war.

Joe Biden sagt seinen Besuch kurzfristig ab

In der vergangenen Woche war mehreren australischen und neuseeländischen Medien ein mutmaßlicher Entwurf des Abkommens zugespielt worden. Demnach bekämen die amerikanischen Streitkräfte ungehinderten Zugang zu den Gewässern und Territorien Papua-Neuguineas. Genannt wurden unter anderem die Häfen und Flughäfen von Port Moresby und der zweitgrößten Stadt Lae, die Marinebasis Lombrum und der Flughafen Momote auf der Insel Los Negros. Ähnliche Vereinbarungen hatten die USA erst vor Kurzem mit den Philippinen abgeschlossen. Umstritten war in Papua-Neuguinea ein mutmaßlicher Passus, der den amerikanischen Soldaten Immunität gegenüber der Gerichtsbarkeit des Landes gewähren sollte.

In Papua-Neuguinea weckt der Pakt außerdem Befürchtungen, dass das Land in eine zunehmende Militarisierung der strategisch wichtigen Region hineingezogen werden könnte. Das Abkommen wird von manchen auch als Provokation gegenüber China gesehen, das in den vergangenen Jahren Papua-Neuguinea verstärkt finanziell unterstützt habe. Es fanden mehrere Kundgebungen gegen den Pakt statt. Marape erklärte, sein Land werde mit verschiedenen Ländern gleichermaßen zusammenarbeiten, neben den USA mit Aus­tralien, aber auch mit China. Sein Land unterhalte schon seit Jahrzehnten militärische Beziehungen zu den USA. Papua-Neuguinea wolle vor allem seine eigene Verteidigungsfähigkeit ausbauen.

Mit der Unterzeichnung haben die USA zwar einen erheblichen strategischen Erfolg zu verbuchen. Negativ schlug sich aber nieder, dass Präsident Joe Biden seine geplante Reise nach Papua-Neuguinea sowie nach Australien vergangene Woche wegen des Haushaltsstreits in den USA kurzfristig abgesagt hatte. Biden war direkt nach dem G-7-Gipfel in Japan nach Washington zurückgereist. Papua-Neuguinea hatte sich seit Monaten auf den Besuch vorbereitet und den Montag sogar zu einem Ferientag erklärt. Biden wäre der erste amtierende amerikanische Präsident gewesen, der den Inselstaat besucht hätte. Im Jahr 2018 hatte der damalige Vizepräsident Mike Pence am Gipfel der APEC-Staaten in Port Moresby teilgenommen. Er war aber nur für einige Stunden aus Australien eingeflogen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte sich damals für seinen Besuch zwei Tage Zeit genommen.

Mit besonderer Aufmerksamkeit wurde auch Indiens Ministerpräsident Narendra Modi in Port Moresby behandelt. Er war am Sonntagabend aus dem japanischen Hiroshima angereist, wo er als diesjähriger G-20-Vorsitzender als Gast an dem Gipfel der G 7 teilgenommen hatte. Beobachtern zufolge hatte Marape Modi als Vertreter Indiens bei ihrem Treffen gebeten, als „dritte Kraft“ im geopolitischen Mächteringen für den Globalen Süden eine Führungsrolle zu übernehmen. In Port Moresby fand am Montag auch das Gipfeltreffen des Pazifischen Inselforums statt, an dem 14 Staats- und Regierungschefs pazifischer Inselstaaten teilnahmen, darunter auch der neuseeländische Ministerpräsident Chris Hipkins.