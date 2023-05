Aktualisiert am

Es vergeht in den Vereinigten Staaten kaum eine Woche, in der nicht neue Details über die Finanzen des Obersten Richters Clarence Thomas publik werden. Es begann vor einem Monat mit einem Medienbericht über Thomas’ Freizeitbeschäftigungen: Fahrten auf einer 500-Millionen-Dollar-Yacht mit Bediensteten und einem Privatkoch, Flüge mit einem Privatflugzeug, Urlaub auf einer weitläufigen Ranch in Texas – alles bezahlt von Milliardär Harlan Crow, einem Großspender der Republikanischen Partei. Und alles nicht Teil der finanziellen Offenlegung des Obersten Richters.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Seither haben mehrere Veröffentlichungen gezeigt, wie tief die finanziellen Verbindungen Thomas’ mit Crow gehen. Jüngste Wendung ist ein weiterer Bericht des Investigativmediums „ProPublica“ vom Donnerstag: Crow zahlte demnach auch Schulgebühren für Thomas’ Großneffen, für den dieser das Sorgerecht hat. Zwei Jahre, zwei Privatschulen – insgesamt wohl ein Geschenk im Wert von etwa 100.000 Dollar.