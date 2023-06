Laut amerikanischen Medienberichten erwägt die Biden-Regierung die Lieferung umstrittener Streumunition in die Ukraine. Sollte die Zusage bald erteilt werden, könnte die Munition schon im nächsten Monat in ein neues Hilfspaket für Kiew aufgenommen werden. Grund für die Überlegungen sind laut mit dem Vorgang vertrauten Beamten die veränderten Bedingungen auf dem Schlachtfeld in den vergangenen Wochen. Die ukrainische Gegenoffensive erziele bislang nicht so große Fortschritte wie von Washington erhofft. Die Lieferung von Streumunition hätte laut der Quelle bei CNN „zweifellos erhebliche Auswirkungen“. Der Einsatz sei jedoch keine Neuerung; sowohl die Ukraine als auch Russland hätten seit Beginn des russischen Einmarsches Streubomben eingesetzt.

Die Ukraine hat die Vereinigten Staaten seit dem vergangenen Sommer wiederholt um Streumunition gebeten. Washington war wegen des Risikos für die Zivilbevölkerung bislang jedoch zurückhaltend. Noch im Dezember hatte man „Bedenken“ bezüglich einer möglichen Lieferung geäußert. Wichtige Verbündete Amerikas, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich, haben das sogenannte Oslo-Abkommen unterzeichnet, das den Einsatz, die Entwicklung, Herstellung und Weitergabe von Streumunition seit 2010 verbietet.

„Ungenutztes, riesiges Arsenal“

In den Vereinigten Staaten wird die Nutzung von Streumunition, die in mehr als 120 Ländern verboten ist, seit 2016 schrittweise eingestellt; sie wird jedoch noch in großen Mengen gelagert. Ein Gesetz verbietet den Export von Streumunition mit einer Blindgängerquote von mehr als eins zu 100. Präsident Joe Biden wäre jedoch in der Lage, diese Regelung zu umgehen. Laut dem Verteidigungsministerium hat ein Teil der Streumunition in amerikanischem Besitz eine Quote von knapp über ein Prozent; das ist eine erhebliche Verbesserung zu vorangegangener Munition dieser Art.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte jüngst unter Berufung auf Pentagon-Beamte berichtet, das amerikanische Militär halte Streumunition für die Ukraine besonders gegen eingegrabene russische Stellungen für nützlich. In einem Brief an Präsident Biden äußerte eine parteiübergreifende Gruppe Kongressabgeordnete vergangene Woche ihre Unterstützung für Streumunition an die Ukraine. Das „ungenutzte, riesige“ Arsenal solle freigegeben werden. Die Sprengköpfe der sogenannten DPICM-Munition sind sowohl mit den HIMARS-Raketenwerfern als auch mit den Haubitzen kompatibel, die die Vereinigten Staaten bereits an Kiew geliefert haben.

Streumunition ist besonders gefährlich, weil die bei der Explosion freigesetzte Submunition sich weit verbreiten kann. Außerdem detoniert nicht jedes dieser Teilchen, sondern viele bleiben als Blindgänger liegen und sind wegen ihrer Größe schwer aufzufinden. Beim Auswärtigen Amt heißt es, dadurch bringe Streumunition die Zivilbevölkerung besonders in Gefahr, „nicht nur während des Einsatzes, sondern noch lange nach Beendigung eines militärischen Konfliktes“.