Floyd-Prozess : Ein historisches Urteil

In Minneapolis wurde der Polizist Derek Chauvin wegen Mordes an George Floyd verurteilt. Das war möglich, weil die Beweislage so erdrückend ist. In vielen anderen Fällen kommen Polizeibeamte straffrei davon.

„George Floyd“ riefen Hunderte Menschen am Dienstagabend, als sie die Flatbush Avenue im New Yorker Stadtteil Brooklyn entlang marschierten. „No justice, no peace“, konnte man sie noch in den ruhigen Seitenstraßen rufen hören – und zwischendurch hupten Autofahrer, reckten Passanten im Vorbeigehen die Fäuste in die Luft. Kurz zuvor war das Urteil gegen Derek Chauvin bekanntgegeben und der weiße Polizist als Mörder von George Floyd verurteilt worden. Das sei Recht, aber noch keine Gerechtigkeit – so sahen es manche Kommentatoren. Doch etliche sprachen von einem Meilenstein. Floyds Bruder Philonese Floyd nannte das Urteil einen historischen Moment für Amerika.

George Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis gestorben, nachdem Chauvin fast zehn Minuten auf seinem Hals gekniet hatte. Der Afroamerikaner, der 46 Jahre alt wurde, war festgenommen worden, nachdem er angeblich mit einer gefälschten Zwanzig-Dollar-Note bezahlt hatte. Eine junge Frau hielt Chauvins Tat in einem Video fest. Die zwölf Geschworenen sprachen ihn am Dienstag wegen Mordes zweiten und dritten Grades sowie wegen Totschlags schuldig. Von Mord zweiten Grades spricht man, wenn das Opfer bei einem tätlichen Angriff ums Leben kommt, der Tod aber nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde. Beim Mord dritten Grades wird nicht von Vorsatz, aber von grob fahrlässigem Verhalten und einer moralischen Verkommenheit des Täters ausgegangen. Für das Strafmaß, das der Richter nach dem Urteil der Geschworenen festlegen muss, hat das große Auswirkungen. Der ehemalige Polizeibeamte könnte insgesamt zu einer 75-jährigen Haftstrafe verurteilt werden, falls die Höchststrafen für alle Anklagepunkte addiert würden. Als wahrscheinlicher gilt eine Strafe um die vierzig Jahre für den 45-jährigen.

„Mord bei vollem Tageslicht“

Der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, sagte, das Urteil könne keine Gerechtigkeit herstellen, sei aber ein Schritt dorthin. Notwendig sei ein tatsächlicher struktureller Wandel. Auch Gouverneur Tim Walz versprach einen entschiedenen Kampf gegen Rassismus und Polizeigewalt. Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris riefen vor und nach dem Urteil bei Floyds Familie an. Ein Video zeigte die Angehörigen des Opfers um ein Handy versammelt. Biden war zu hören, wie er ihnen versicherte, das Urteil könne nur ein erster Schritt sein.

Auch in einer Rede im Weißen Haus sagte der Präsident, seine Regierung wolle mehr gegen institutionellen Rassismus tun. Es müsse sichergestellt werden, dass Schwarze keine Angst haben müssten, wenn sie Polizisten begegneten. Eltern sollten sich eines Tages keine Sorgen mehr machen müssen, ob ihre Kinder heil vom Einkaufen wieder kämen. „Dazu ist es notwendig, dass wir den systemischen Rassismus und die rassistischen Ungerechtigkeiten in der Polizeiarbeit und im Justizsystem anerkennen und direkt angehen“, sagte Biden. Chauvins Tat sei „ein Mord bei vollem Tageslicht“ gewesen, der vielen Menschen erst die Augen für den systemischen Rassismus im Land geöffnet habe.

Polizisten kommen oft straffrei davon

Harris warb für den „George Floyd Justice in Policing Act“. Diese Gesetzesinitiative der Demokraten zielt auf Polizeigewalt. Das Justizministerium soll unter anderem leichter gegen lokale Polizeibehörden ermitteln können, Daten zu Polizeigewalt sollen zentral erhoben werden. Die Republikaner blockieren das Gesetz. Unterdessen kritisierten viele Beobachter den Auftritt der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Die Demokratin hatte bei einer Pressekonferenz mit der Gruppe der schwarzen Parlamentarier (Congressional Black Caucus) unter anderem gesagt: „Danke, George Floyd, dass du dein Leben für die Gerechtigkeit geopfert hast.“

Floyds Tod hatte im vergangenen Jahr zu monatelangen Demonstrationen geführt und die Black-Lives-Matter-Bewegung wachsen lassen. Daran beteiligten sich allein bis Anfang Juli laut der „New York Times“ bis zu 26 Millionen Menschen, die weit überwiegende Zahl von ihnen blieb friedlich. Es soll die größte Protestbewegung in der Geschichte des Landes gewesen sein. Nach wie vor gibt es in vielen Städten regelmäßige Kundgebungen. Viele Demonstranten fordern weiterhin, das Justizsystem grundlegend zu reformieren oder es in der jetzigen Form sogar abzuschaffen. Rechtsexperten sehen eher die Möglichkeit für positive Veränderungen im Umgang mit Polizeigewalt. Dafür könne der Schuldspruch vom Dienstag die Richtung weisen. Die Definition, wie viel Gewaltanwendung im Einsatz als verhältnismäßig gelte, könnte sich aus Sicht der Gerichte verändern, sagte Jura-Professorin Gloria Browne-Marshall vom John Jay College in New York.

Polizisten werden bislang nur selten wegen Tötungsdelikten im Dienst verurteilt. Die mächtigen Polizeiberufsverbände unterstützen Beamte in der Regel, und oft wird nicht einmal Anklage erhoben. Dass die Anklage im Fall von George Floyd zustande kam, lag auch an dem Video von der Tat und am öffentlichen Druck.

Mehr zum Thema 1/

Laut der „Henry A. Wallace Police Crime Database“ wurden seit 2005 mindestens 140 Beamte wegen Tötungen festgenommen. Ein Drittel von ihnen wurde verurteilt, häufig wegen geringerer Vergehen – bei fünf Prozent oder sieben Polizisten habe die Jury ein Mord- oder Totschlagsdelikt gesehen. Die „Washington Post“ kam indessen zu dem Ergebnis, dass Beamte allein seit 2015 mehr als 5000 Menschen tödlich verletzten, meist durch Schüsse. Offizielle bundesweite Zahlen gibt es allerdings nicht, weswegen Nichtregierungsorganisationen und Medien die Daten sammeln.

Die Demonstranten in Brooklyn riefen trotz aller Freude über das Urteil in Minneapolis am Abend nicht nur Floyds Namen. Vor zehn Tagen wurde der zwanzig Jahre alte Daunte Wright in einem Vorort von Minneapolis von einer Polizistin erschossen. In Chicago traf Ende März eine Polizeikugel den dreizehn Jahre alten Adam Toledo tödlich. Und kurz bevor in Minneapolis das Urteil gegen Derek Chauvin verkündet wurde, starb in Columbus in Ohio die 15 Jahre alte Ma’Kiah Bryant, als Polizisten auf sie schossen.