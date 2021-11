Demokraten im Abwärtsstrudel : Böses Omen Virginia

The winner takes it all: Der Republikaner Glenn Youngkin nach seinem Sieg in Virginia Bild: AP

Nach dem jüngsten Wahltag gab es bei den Demokraten lange Gesichter. Sie hatten die Gouverneurswahl in Virginia verloren; das war ein harter Schlag in die Magengrube der Partei und des Präsidenten. Dass sie nur haarscharf an einer Niederlage in der Gouverneurswahl in New Jersey vorbeischrammten, ist als „erschreckend“ empfunden worden. Weil daneben die Wähler in verschiedenen Bundesstaaten und Kommunen „linken“ Themen die kalte Schulter zeigten, hatten die Demokraten am 3. November wenig Grund zu Freude. Die Konsequenzen?

Die „Take-aways“, die Schlussfolgerungen, die Fachleute nicht zuletzt aus dem Sieg des Republikaners Glenn Youngkin in Virginia mitnehmen, werden einigen Wirbel in der Partei machen; denn die Mahnungen richten sich besonders an deren progressiven Flügel, dessen Galionsfiguren Joe Biden zuletzt arg zugesetzt hatten. Als da wären folgende Lehren aus dem Wahldebakel: Demokraten sollten aufhören, von Sozialismus zu reden – es hat einen Grund, warum Biden 2020 auf den Schild gehoben wurde. Sie sollten sich zudem nicht einbilden, dass Kampagnen, die vom Wähler als gegen die Polizei gerichtet aufgefasst würden, mehrheitsfähig seien. Auch in Zeiten von „Black lives matter“ seien sie das nicht.