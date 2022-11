Kongresswahlen : In Amerika droht Krawall

Joe Biden steht bei den Kongresswahlen nicht zur Wahl. Trotzdem entscheiden sie mit über seine Zukunft, deshalb blickt der amerikanische Präsident ihnen in nervöser Spannung entgegen. Wenn es so kommt, wie es in der Vergangenheit fast immer kam, dann werden „seine“ Demokraten bei den Wahlen einen herben Dämpfer erleiden. Für Biden, ohnehin nur mäßig populär, wird das Regieren danach noch schwieriger werden. Er droht schon früh zur „lahmen Ente“ zu werden.

Die Demokraten haben leidvolle Erfahrungen mit den „midterms“ nach vorangegangenen Siegen bei Präsidentenwahlen gemacht. 1994, Clinton war Präsident, verloren sie 54 Mandate und die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Auch 2010, Obama war knapp zwei Jahre im Amt, ging die große Kammer für sie verloren. Unter dem Einfluss der Tea-Party-Eiferer begann eine neue Phase der Blockade und der ideologischen Konfrontation zwischen Kongress und Exekutive.

Auch die Republikaner haben den Pendelschlag zu spüren bekommen. Zwei Jahre nach dem Sieg des großen Hetzers Donald Trump ging für dessen Partei die Mehrheit im Repräsentantenhaus flöten. Die Demokraten kontrollierten fortan die Kammer, Nancy Pelosi wurde deren Sprecherin (und zum Hassobjekt der Rechten). Einmal, 2002, kam es anders: Das Land war nach dem „11. September“ geeint in Trauer und Zorn – George W. Bushs Republikaner legten noch zu.

Regieren kann man auch per Dekret

Doch das ist die große Ausnahme von einer Gesetzmäßigkeit: Die ersten Zwischenwahlen nach einer Präsidentenwahl nutzen die Wähler zur Korrektur und zum Referendum über Leistung und Vorstellung des Präsidenten; das politische Pendel schwingt in die Gegenrichtung. Viele Wähler sehen es ohnehin nicht gern, wenn Weißes Haus und Kongress in der Hand ein und derselben Partei sind. Und so dürften die Kongresswahlen auch dieses Mal die Kraftverhältnisse verschieben: Gewinnen die Republikaner im Repräsentantenhaus nur fünf Sitze hinzu, bekäme es Biden in den kommenden zwei Jahren mit einer institutionell gestählten Opposition zu tun. Auch den Senat könnten die Demokraten verlieren; nicht einen einzigen (Netto-)Verlust können sie sich dort leisten.

Schon wird spekuliert, wie groß die Welle ist, welche die Republikaner zurück an die Macht spülen werde. Dabei sah es vor einigen Monaten noch nicht ganz so rosig für sie aus. Das Abtreibungsurteil des Obersten Gerichts schien den Enthusiasmus der den Demokraten zugetanen Wähler zu beflügeln. Aber das ist vorbei. Flügel haben stattdessen die Republikaner bekommen, denen die Inflation und, unter gütiger Mithilfe der Saudis, hohe Benzinpreise die Wähler zutreiben. Käme es so, stünde Biden ein Kongress gegenüber, in dem viele von nationalistischem Vernichtungsfuror beseelte Republikaner unverdrossen Trumps Lüge von der „gestohlenen“ Wahl 2020 nachbeten.

Natürlich soll man Nachrufe auf Bidens Präsidentschaft nicht zu früh verfassen; regieren kann man auch per Dekret. Obama kann jedoch ein Lied davon singen, was es bedeutet, wenn die Gewalten sich konfrontativ gegenüberstehen und gegenseitig lähmen: Es herrschte Dysfunktionalität, auf die einige Akteure es angelegt hatten. Zweifellos würden republikanische Mehrheiten im Kongress Bidens Agenda torpedieren – etwa beim Umbau der Wirtschaft –, wo immer es möglich wäre. Sie würden ihm mit Untersuchungsausschüssen nachstellen; als Retourkutsche für die Untersuchung der Kapitol-Erstürmung im Januar 2021. Parteipolitische Unversöhnlichkeit würde aus allen Poren des politischen Systems dringen; sogar die Unterstützung für die Ukraine könnte darunter leiden.

Gewalt als akzeptables Mittel

All das wäre ein Spiegel der Zerrissenheit der Wählerschaft und der Feindseligkeit, mit der sich die Lager gegenüberstehen. Viele Demokraten und Republikaner sehen die andere Partei nicht als legitimen Wettbewerber im Prozess demokratischer Willensbildung, sondern als Gefahr, die das Land zerstören werde, wenn man ihr nicht entschieden entgegentrete. Immer mehr Amerikaner halten es für akzeptabel, Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele anzuwenden. Amerika, die leuchtende Stadt auf dem Berge? Das war einmal.

Mehr zum Thema 1/

Im neuen Kongress wird es nicht an Extremisten mangeln; Radikale gibt es auch bei den Demokraten. Republikanische Mehrheiten gäben diesen Leuten die Mittel der Macht und dem Populismus die große Bühne. Und über allem dräut Trump, der kaum noch einen Zweifel daran zulässt, dass er sich in wenigen Tagen offiziell um seine Wiederwahl 2024 bewerben wird. Das bedeutete Krawall und nochmals Krawall.

Auch seinen Partnern mutet Amerika viel zu – seine politische Selbstzerstörung und die Entzweiung im Inneren spielen den Feinden der Demokratie in die Karten. Bei den Kongresswahlen geht es auch und vor allem darum: um die Stabilität und Akzeptanz der amerikanischen Demokratie.