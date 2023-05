Mike Pence will anscheinend Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Der frühere Running Mate von Donald Trump und Vizepräsident plant laut einem Medienbericht, in der nächsten Woche seine Kandidatur im Rennen um die Kandidatur bekannt zu geben. Das berichtet NBC News unter Berufung auf Vertraute Pence'.

Demnach wolle der 63 Jahre alte Politiker am 7. Juni mit einem Video und einer Auftaktrede in Des Moines im Bundesstaat Iowa in den Wahlkampf starten, heißt es. Mike Pence war von 2013 bis 2017 Gouverneur von Indiana. Der Evangelikale ist konservativ und wird mitunter als ideologischer Extremist eingeordnet. 2002 forderte er etwa, dass die Evolution in den Schulen nicht als Fakt, sondern nur als eine Theorie unter mehreren gelehrt werden solle.

Ganz überraschend käme der Schritt nicht. Pence wurden schon länger Ambitionen für das Amt nachgesagt. Der Republikaner ist freilich nicht der Erste, der damit Donald Trump herausfordert. Vorige Woche hatte Floridas Gouverneur Ron DeSantis über Twitter seine Kandidatur verkündet. Der konservative Hardliner gilt neben Trump Umfragen zufolge derzeit als aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Sein Start wurde jedoch als holprig wahrgenommen, da er bei seiner Vorstellung bei Twitter technische Probleme hatte – und Hunderttausende Nutzer länger warten mussten.

Weiterer Bewerber aus New Jersey

Außer Pence macht sich anscheinend auch der frühere Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, Chris Christie, bereit. Laut amerikanischen Medienberichten will er ebenso in der nächsten Woche in das Präsidentschaftsrennen einsteigen. Der 60 Jahre alte Republikaner werde seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der konservativen Partei am Dienstag bei einem Bürgergespräch in New Jersey verkünden, berichtete am Mittwoch zunächst die Nachrichtenwebsite „Axios“. Auch der Nachrichtensender CNN berichtete von einer anstehenden Bewerbung des Kritikers von Ex-Präsident Donald Trump.

Christie hatte sich schon bei den Vorwahlen 2016 um die Kandidatur der Republikaner beworben, stieg jedoch früh aus dem Rennen aus.