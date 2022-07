Klima- und Sozialpaket : Ein großer Erfolg für Joe Biden

Hat seine Blockade-Haltung gegen Bidens Klima- und Sozialpaket aufgegeben: der demokratische Senator Joe Manchin, hier am 20. Juli in Washington Bild: Reuters

Joe Manchins überraschende Zustimmung zum milliardenschweren Klima- und Sozialpaket der amerikanischen Regierung sei kein Sinneswandel, hieß es gleich nach dem Bekanntwerden. „Die heutige Ankündigung ist keine Umkehr von irgendetwas“, schrieb die Sprecherin des demokratischen Senators aus West Virginia am Mittwochabend auf Twitter. Vor nicht einmal zwei Wochen jedoch hatte Manchin sich noch geweigert, dem Großprojekt Joe Bidens seine Stimme zu geben.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Nun gab er in einer Stellungnahme mit dem demokratischen Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer am Mittwoch eine Einigung bekannt. Auf Twitter schrieb Manchin, er sei „stolz“ darauf, das „Gesetz zur Verringerung der Inflation 2022“ zu unterstützen. 369 Milliarden Dollar sollen für Energiesicherheit und das Klima aufgewendet werden, 300 Milliarden Dollar in den Schuldenabbau fließen.

Steuerschlupflöcher sollen geschlossen werden

Es „ist an der Zeit, die parteipolitischen Schwerter beiseite zu legen und eine Gesetzgebung voranzutreiben, die im besten Interesse der Zukunft dieser Nation“ ist, heißt es in einer Stellungnahme Manchins. Mitte Juli noch hatte er argumentiert, vor den nächsten Milliardenausgaben wolle er erst beobachten, wie sich die Inflation entwickle. Jetzt spricht er davon, der Gesetzentwurf werde die Inflation und das „Leiden der Amerikaner“ bekämpfen.

Konkret sieht der Entwurf etwa vor, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um rund vierzig Prozent zu verringern, die Energiekosten zu senken und den Preis von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu senken. Außerdem sollen Steuerschlupflöcher für reiche Privatpersonen und Unternehmen geschlossen werden.

Für Präsident Joe Biden, der am Mittwoch seine Corona-Quarantäne verlassen konnte, ist das Einlenken Manchins vor den Kongresswahlen im November ein wichtiger Erfolg. „Das sind die Maßnahmen, auf die die Amerikaner gewartet haben“, schrieb Biden in einer ersten Reaktion. Der Gesetzentwurf gehe die aktuellen Probleme – hohe Kosten im Gesundheitswesen und Inflation – an und investiere in die Energiesicherheit in der Zukunft. Würde das Gesetz verabschiedet, wäre es „historisch“, schrieb Biden. Und auch bei den Wählern dürfte das Versprechen gut ankommen, damit die Inflation zu bekämpfen – die so hoch ist wie seit vierzig Jahren nicht mehr.

Doch das nach monatelangen Verhandlungen geschnürte Paket liegt weit hinter dem eigentlichen Plan zurück. Bidens ursprüngliches Reformvorhaben „Build Back Better“ sollte zwei Billionen Dollar umfassen, war nach Manchins Weigerung aber immer weiter verschlankt worden. „‚Build Back Better’ ist tot“, schrieb Manchin dann auch in seiner Verlautbarung am Mittwoch. Stattdessen habe man „die Möglichkeit, unser Land stärker zu machen, indem wir die Amerikaner zusammenbringen“.

McConnell rügt „gigantische Steuererhöhungen“

Wegen des Patts von 50 zu 50 Stimmen hat der 74 Jahre alte Mann aus West Virginia einen großen Hebel im Senat: Es braucht die Zustimmung aller Demokraten, um mit der Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris eine einfache Mehrheit für demokratische Reformvorhaben durchzusetzen.

Von republikanischer Seite ist in diesem Fall keine Unterstützung zu erwarten. Senator Lindsey Graham aus South Carolina äußerte am Mittwoch, er könnte nicht fassen, dass Manchin „einer massiven Steuererhöhung im Namen des Klimawandels zustimme“, wenn die Wirtschaft am Boden liege. Mitch McConnell, der republikanische Minderheitsführer im Senat, rügte die „gigantischen Steuererhöhungen“, die „viele tausend“ Arbeitsplätze kosteten.

Für Biden geht mit dem Klima- und Sozialpaket der zweite Teil seiner Kernagenda in Erfüllung. Im November vergangenen Jahres konnte Biden das mehr als eine Billion Dollar schwere geplante Infrastrukturpaket unterzeichnen – auch nach monatelangem Ringen.

Dass beide Vorhaben nun schließlich gerettet scheinen, könnte den Demokraten Aufwind geben. Bei den Kongresswahlen im November könnte die Partei die ohnehin knappe Mehrheit in beiden Kammern verlieren. Biden hat den Senat und das Repräsentantenhaus dazu aufgerufen, den Gesetzentwurf schnell zu verabschieden. Erst nachdem Biden schließlich unterzeichnet, tritt das Gesetz in Kraft.