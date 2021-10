Verhandlungen in Doha : USA loben Gespräche mit Taliban

Eine Taliban-Delegation am 9. Oktober in Doha Bild: Reuters

Die Vereinigten Staaten und die Taliban äußerten sich zufrieden über ihren ersten direkten Kontakt seit der Machtübernahme der radikalen Islamisten in Afghanistan. Der Sprecher des amerikanischen Außenministeriums, Ned Price, bezeichnete die zweitägigen Gespräche, die beide Seiten am Wochenende in der qatarischen Hauptstadt Doha geführt haben, als „offen und professionell“. Als „positiv“ wertete sie der Leiter der Delegation der Taliban, Mullah Amir Khan Muttaqi.

Verschieden waren indessen die Themen, welche die beiden Verhandlungsparteien ansprachen. Im Vordergrund für die Amerikaner hätten Fragen der Sicherheit und des Terrorismus gestanden sowie die sichere Ausreise ausländischer Staatsbürger und der afghanischen Ortskräfte, ferner Menschenrechte und insbesondere die Teilhabe von Frauen und Mädchen in der afghanischen Gesellschaft, sagte Price. Vor dem Beginn der als „pragmatisch“ eingestuften Gespräche hatte Washington erklärt, das Treffen bedeute nicht die Anerkennung der Herrschaft der Taliban.

Über humanitäre Hilfen gesprochen

Der qatarische Nachrichtensender Al Jazeera berichtete, man habe über humanitäre Hilfen gesprochen. Die Taliban erklärten, sie würden die Arbeit humanitärer Organisationen in Afghanistan unterstützen. Konkret forderten die Taliban von den Vereinigten Staaten, eingefrorene Guthaben des afghanischen Staats freizugeben und die Namen mehrerer führender Mitglieder der Taliban von der Terrorliste zu streichen.

Die Taliban hofften, dass Gespräche wie die in Doha ihre Herrschaft legitimierten, sagt Habiba Sarabi der F.A.Z. Sie war von 2005 bis 2013 Gouverneurin der Provinz Bamiyan und gehörte vom September 2020 an der Delegation der afghanischen Regierung an, die mit den Taliban in Doha verhandelt hatte. Die Herrschaft der Taliban habe aufgrund der gewaltsamen Machtübernahme keine Legitimität. Die Amerikaner verfolgten mit dem direkten Kontakt zwei Ziele, sagt Sarabi, die derzeit in der Türkei lebt.

Sie wollten zum einen verhindern, dass sich die Taliban China und Russland annäherten, und zum anderen ihre Fehler korrigieren, die erst die Machtübernahme der Taliban ermöglicht hätten, indem sie jetzt versuchten, die Taliban zu mäßigen.