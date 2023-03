Übung: Streitkräfte Taiwans am 11. Januar in Kaohsiung Bild: Reuters

Die Vereinigten Staaten verstärken die militärische und politische Unterstützung für Taiwan. Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, genehmigte das State Department mögliche Rüstungslieferungen im Wert von 619 Millionen Dollar, darunter Raketen für F-16-Kampfflugzeuge. „Der vorgeschlagene Verkauf wird die Fähigkeit des Empfängers erhöhen, seinen Luftraum zu verteidigen, ebenso wie die regionale Sicherheit und die Interoperabilität mit den Vereinigten Staaten“, heißt es in der Mitteilung.

Die beteiligten Rüstungskonzerne Lockheed Martin und Raytheon Technologies hatte China vergangene Woche auf seine Sanktionsliste gesetzt. In den vergangenen Tagen war zudem bekannt geworden, dass das amerikanische Militär die Ausbildung taiwanischer Soldaten intensivieren will. Zu diesem Zweck sollen nach Medienberichten künftig deutlich mehr amerikanische Soldaten in Taiwan stationiert werden. Ihre Zahl soll demnach von zuletzt etwa 30 auf 100 bis 200 erhöht werden. Das wäre die höchste Zahl seit Jahrzehnten.

Die Stationierung ist ein sensibles Thema, seit die Vereinigten Staaten sich 1972 gegenüber China zu einem Abzug seiner (damals viel umfangreicheren Truppen) als „ultimatives Ziel“ bekannt haben, allerdings unter der Bedingung sinkender Spannungen. Dass die Zahlen bekannt wurden, ist schon für sich genommen ein Signal. Bisher wurde die Präsenz der Soldaten diskret behandelt, auch wenn China freilich davon wusste.

China reagiert mit Drohgebärden

Zugleich will Taiwan erstmals ein ganzes Bataillon, also etwa 500 Personen, zum gemeinsamen Training mit amerikanischen Kräften in die Vereinigten Staaten entsenden. Bisher war dies nach Angaben von Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng maximal in Kompaniestärke von bis zu 100 Mann der Fall. Der Minister sprach kürzlich von einer Erweiterung bestehender Vereinbarungen. Das Training werde beide Streitkräfte mit der Operationsweise und den Doktrinen der jeweils anderen Seite vertraut machen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur CNA ist die Maßnahme für die zweite Jahreshälfte geplant. Vor der Bekanntmachung war ein ranghoher Vertreter des Pentagon zu Gesprächen nach Taiwan gereist. Die Ausbildung der taiwanischen Armee steht seit Langem in der Kritik. Im Dezember hatte die Regierung den Wehrdienst von vier Monaten auf ein Jahr verlängert.

Auffallend sichtbar wurde zuletzt auch das jährliche Treffen ranghoher Außen- und Verteidigungspolitiker beider Seiten abgehalten. Außenminister Joseph Wu und der Leiter des taiwanischen Sicherheitsrats, Wellington Koo, ließen sich fröhlich winkend dabei filmen, wie sie das American Institute in Taiwan, die amerikanische De-facto-Botschaft, betraten. Dem Institut soll künftig Laura Rosenberger vorstehen, die zuvor in Washington dem Nationalen Sicherheitsrat als Verantwortliche für China und Taiwan angehörte.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte Regierungsmitarbeiter am Donnerstag mit der Aussage, sie würden Treffen mit taiwanischen Vertretern offensiver angehen, als dies bisher gehandhabt worden sei. China reagierte in dieser Woche mit neuen Drohgebärden auf die engere militärische Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den Vereinigten Staaten. An zwei Tagen in Folge flog die Luftwaffe eine besonders hohe Zahl an Flugzeugen in die taiwanische Luftverteidigungszone, wie es hieß. Am Donnerstag waren es nach taiwanischen Angaben 21.