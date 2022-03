Informationen statt Flugzeuge : Amerika will nur nicht zur Kriegspartei werden

Bei Kampfflugzeugen ist für die Amerikaner Schluss. Von Warschaus Vorschlag, Amerika solle polnische Flugzeuge russischer Bauart im Namen der NATO an die Ukraine liefern, will das Pentagon nichts wissen. Die Furcht, die Allianz als Partei in den Ukrainekrieg hineinzuziehen, wog dort am späten Dienstagabend schwerer als die Sorgen um das einheitliche Auftreten des Westens. „Wir glauben nicht, dass Polens Vorschlag praktikabel ist“, sagte der Sprecher John Kirby.

Kirby erwähnte ungelöste logistische Fragen: Polen hatte offenbar ohne vorherige Abstimmung mit Washington öffentlich angekündigt, den Amerikanern seine MiG-29-Flugzeuge an ihren Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland zu überstellen – „kostenlos“, aber mit der Bitte um zügigen Ersatz durch Flugzeuge amerikanischer Bauart. Die MiG-Flugzeuge in Polen und einzelnen anderen osteuropäischen Staaten sind die einzigen Kampfflugzeuge in NATO-Besitz, für die ukrainische Piloten ausgebildet sind. Weil Polen sich nicht selbst als Kriegspartei exponieren will, ersann Warschau den Umweg über Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Wie die spätere Lieferung an die Ukraine dann gehen sollte, ließ die polnische Regierung aber offen. Es blieb Kirby in Washington überlassen, abermals an die „ernsthaften Bedenken der ganzen NATO-Allianz“ zu erinnern, wenn Flugzeuge aus dem westlichen Bündnisgebiet in den „mit Russland umkämpften Luftraum über der Ukraine“ geschickt würden – ob nun aus Deutschland oder Polen.

Wertvolle Ware: Informationen

Dem Weißen Haus ist sehr bewusst, dass sich Amerika schon jetzt mit seiner Unterstützung für die Ukraine auf einem schmalen Grat bewegt. Man hält sich an die völkerrechtlichen Vorgaben der eigenen Berater, um nicht zur Kriegspartei zu werden – in einem bewaffneten Konflikt mit Russland, in dem Atomwaffen zum Einsatz kommen könnten. Wladimir Putin hat schließlich offen damit gedroht: Westliche Einmischung werde Konsequenzen haben, die man noch nie gesehen habe.

Noch vor wenigen Tagen, hatte der Pentagon-Sprecher Kirby immerhin die vorherige Zurückhaltung aufgehoben und die Frage bejaht, ob Washington die ukrainischen Streitkräfte mit nachrichtendienstlichen Informationen versorge: „Klar“, sagte Kirby. Man habe es vor der russischen Invasion getan und tue es auch derzeit. Man liefere Informationen, von denen man annehme, dass sie den Ukrainern helfen, sich zu verteidigen.

Darüber hinaus ist bekannt, dass die Amerikaner und andere NATO-Partner nach Kriegsbeginn binnen einer Woche mehr als 17 000 Panzerabwehrraketen an Kiew geliefert haben. Zudem wurden Flugabwehrraketen, Schusswaffen und Munition an die ukrainische Grenze gebracht. Militärtransporter flogen sie nach Polen und Rumänien, wo die Güter entladen und von den Ukrainern auf dem Landweg an die Front gefahren wurden. Bislang waren die russischen Streitkräfte so mit ihrem stockenden Vormarsch beschäftigt, dass sie die Transporter auf dem Weg von der Westukraine in den Osten nicht angegriffen haben.