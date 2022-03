USA kündigen Sanktionen an : Nordkorea wird dreister mit Raketentests

Nach zwei Raketentests des nordkoreanischen Regimes in den vergangenen Tagen hat das amerikanische Kommando für den indopazifischen Raum verstärkte Aufklärungsaktivitäten im Gelben Meer angeordnet und die ballistischen Raketenabwehrkräfte in der Region in erhöhte Abwehrbereitschaft versetzt. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Kirby, teilte am Donnerstag in Washington mit, nach einer Analyse der Raketenstarts Ende Februar und Anfang März gehe man davon aus, dass es um ein neues Interkontinental-Raketensystem gegangen sei, das Pjöngjang entwickele.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die Tests hätten nicht in voller Reichweite stattgefunden. Zweck sei vermutlich gewesen, „dieses neue System zu evaluieren, bevor in Zukunft ein Test mit voller Reichweite durchgeführt wird“. Machthaber Kim Jong-un hatte die Raketen im Oktober 2020 in Pjöngjang präsentiert, damals waren sie noch nicht getestet worden.

Ein ranghoher Regierungsmitarbeiter nannte die Tests in einer Unterrichtung am Donnerstag eine „ernste Eskalation“ durch Nordkorea. „Diese Starts sind ein dreister Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrates.“ Anders als früher habe sich Nordkorea bemüht, die Art der Raketentests geheim zu halten. Es ist unklar, ob das Regime die Tests im Schatten des Ukrainekrieges durchführte, weil es hoffte, das amerikanische Militär sei in Europa abgelenkt.

Dass die als Interkontinentalrakete konzipierte Waffe, mit der Pjöngjang in der Lage sein möchte, amerikanische Städte zu erreichen, auf der Kurzstrecke getestet wurde, spricht nach Ansicht der amerikanischen Regierung dafür, dass einzelne Komponenten der Rakete noch geprüft werden müssten und das Regime noch nicht in der Lage sei, das Endprodukt zu präsentieren.

Mit der Enthüllung verfolgt Washington das Ziel, einen umfangreicheren Test zu verhindern. Man habe die nachrichtendienstlichen Erkenntnisse mit den Verbündeten in der Region geteilt und strebe nun neue Sanktionen an. In einem ersten Schritt wollte das amerikanische Finanzministerium noch am Freitag neue Strafmaßnahmen verkünden. „In den kommenden Tagen wird es eine Reihe weiterer Maßnahmen geben“, kündigte der Regierungsvertreter an. Seoul forderte Pjöngjang auf, Aktionen, die Sicherheitsbedenken schürten und die Spannungen erhöhten, unverzüglich einzustellen.