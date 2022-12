Gleichgeschlechtliche Ehen : Amerikanischer Kongress stärkt Rechte Homosexueller

Nach dem Senat hat am Donnerstag auch das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, das Ehen gleichgeschlechtlicher Partner schützen soll. Die Demokratin Nancy Pelosi, die scheidende Sprecherin der ersten Kammer, sprach von einem „glorreichen Triumph für Liebe und Freiheit“.

Das Gesetz erhielt im Repräsentantenhaus mit 258 zu 169 Stimmen fraktionsübergreifende Unterstützung; 39 Republikaner stimmten dem Entwurf zu. Auch im Senat hatten mehrere Republikaner Ende November dafür gestimmt.

Damit kann Präsident Joe Biden das Gesetz unterschreiben. Nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus lobte er die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg. Die lesbische Senatorin Tammy Baldwin aus Wisconsin, die federführend an dem Gesetz mitgewirkt hatte, sagte, die Gefahr eines Eingriffs durch den aktivistischen Supreme Court sei gebannt. „Millionen liebende Paare“ könnten nun beruhigt sein.

Nunmehr müssen alle Bundesstaaten gültige Ehen anerkennen

Der „Respect for Marriage Act“ gibt den Bundesstaaten zwar weiter die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern erlauben. Das Gesetz dreht aber das Prinzip des von Bill Clinton 1996 unterzeichneten „Defense of Marriage Act“ um, das eine Ehe als Bund zwischen einem Mann und einer Frau definierte und Bundesstaaten das Recht gab, gleichgeschlechtliche Ehen, die in anderen Bundesstaaten geschlossen worden waren, nicht anzuerkennen. Nunmehr müssen alle Bundesstaaten gültige Ehen anerkennen, ganz gleich wo in den Vereinigten Staaten sie geschlossen wurden.

Der Oberste Gerichtshof hatte 2015 in seinem Grundsatzurteil „Obergefell v. Hodges“ das Recht auf eine gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt. Als der Supreme Court im Frühsommer das Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ aufhob, das Frauen ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gewährt hatte, äußerte der konservative Verfassungsrichter Clarence Thomas, der Oberste Gerichtshof könnte sich noch einmal mit der gleichgeschlechtlichen Ehe beschäftigen.

Das hatten vor allem die Demokraten als Warnung verstanden und die Initiative für das „Respect for Marriage Act“ gestartet. Pelosi hatte in einem Gastbeitrag in der „Washington Post“ den Supreme Court scharf kritisiert. Auch wenn die juristische Argumentation von Richter Thomas „verdreht und unsolide“ sei, müsse man die „extremistische Bewegung hinter ihm“ beim Wort nehmen. Sie kritisierte, dass in einigen republikanisch regierten Bundesstaaten die Diskriminierung zunehme.