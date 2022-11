Nach Abtreibungsentscheidung : Kippt der Supreme Court den Minderheitenschutz an US-Universitäten?

Gleiches Recht für alle an Amerikas Universitäten? Ein kleiner Junge im Halloween-Kostüm bei Demonstrationen vor dem Obersten Gericht am Montag. Bild: Reuters

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten könnte eine jahrzehntealte Regelung kippen, nach der amerikanische Universitäten für eine diversere Studentenschaft bei der Zulassung verstärkt auf Minderheiten achten. Die sogenannte Affirmative Action begünstigt in der Regel Schwarze und Latinos, die sich um Studienplätze bewerben. Die konservative Mehrheit der Obersten Richter hat sich nach mehr als fünf Stunden mündlicher Anhörung am Montag kritisch gegenüber diesem Vorgehen gezeigt. Richter Clarence Thomas äußerte: „Ich habe das Wort Diversität schon oft gehört, und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet.“ Anscheinend bedeute es für jeden etwas anderes.

Samuel Alito, der im Frühsommer den Entwurf für das Kippen des bundesweiten Abtreibungsrechts formuliert hatte, sagte am Montag, Hochschulzulassungen seien immer ein „Nullsummenspiel“. Gewähre man dem einen Vorteile, werde eine andere Gruppe zwangsläufig benachteiligt. Geklagt hatte die Gruppe „Studenten für faire Zulassungen“ in zwei Fällen, einem an der privaten Harvard-Universität und einem an der staatlichen Universität North Carolina (UNC). Sie argumentiert, durch die bestehende Regelung würden Weiße und Bewerber mit asiatischen Wurzeln benachteiligt. Kritiker dieser Argumentation wiederum befürchten, die Zahl der schwarzen und Latino-Studenten könne erheblich sinken, wenn bei der Studienplatzvergabe nicht mehr auf diese Minderheiten geachtet werde.

Beide Universitäten geben an, die ethnische Herkunft sei nur einer von vielen Faktoren für die Zulassung und an keine Quote gebunden. Ein solches Vorgehen kam im Zuge der Bürgerrechtsbewegung in den sechziger Jahren auf und sollte der jahrhundertelangen Unterdrückung und Diskriminierung schwarzer Amerikaner Rechnung tragen; immer wieder ist die „Affirmative Action“ seither Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen gewesen. 1987 hatte der Oberste Gerichtshof Quotenregelungen in einem Grundsatzurteil zur Studienplatzvergabe untersagt, die Herkunft jedoch als ein Kriterium zugelassen.

„Destabilisierende Auswirkungen“

Die Hochschulen fürchten einen erheblichen Rückgang von Bewerbungen durch Studenten aus unterrepräsentierten Gruppen, sollte diese 2016 zum letzten Mal vom Obersten Gericht bestätigte Grundsatzentscheidung fallen. Auch die Regierung von Präsident Joe Biden warnte in diesem Fall vor einem „destabilisierenden Auswirkungen“ auf amerikanische Unternehmen Wie auch in früheren Urteilen sind sich konservative wie liberale Richter einig, dass diese Sonderregelung für die ethnische Herkunft irgendwann zu einem Ende kommen muss – wann dieser Zeitpunkt gekommen ist, darüber herrscht jedoch Uneinigkeit. Die drei liberalen Richter verteidigten die Maßnahme am Montag vehement.

Die neueste Verfassungsrichterin und erste schwarze Frau auf diesem Posten, Ketanji Brown Jackson, äußerte, es sei seltsam, wenn bei der Zulassung Faktoren wie Elternschaft, ein Veteranenstatus oder eine Behinderung berücksichtigt würden, nicht aber die Zugehörigkeit zu einer Minderheit. Das habe „das Potenzial, mehr Probleme bei der Gleichbehandlung zu schaffen, als dadurch gelöst würden“. Richterin Elena Kagan sagte über Eliteuniversitäten, diese seien die Wiege der Führungskräfte Amerikas. Sie sei besorgt „über einen rapiden Rückgang der Zulassungen von Minderheiten“.

Äußerungen des Vorsitzenden Richters John Roberts könnten darauf hindeuten, dass er um einen Kompromiss bemüht ist, der die Tragweite der Entscheidung eingrenzen würde. Er erkundigte sich, wie man Diversität herstellen könne, ohne sich dabei auf die Herkunft der Studenten zu beziehen, etwa durch die Beachtung der finanziellen Verhältnisse.

Die beiden Klagen der Studentenorganisation setzen rechtlich an unterschiedlichen Stellen an. Harvard wird vorgeworfen, gegen Abschnitt IV des amerikanischen Bürgerrechtsgesetzes von 1964 zu verstoßen. Demnach darf eine Körperschaft, die finanziell von der Bundesregierung unterstützt wird, niemanden aufgrund seiner Herkunft ausschließen. Die Klage gegen die Universität von North Carolina (UNC) zielt auf den 14. Verfassungszusatz ab, nach dem jeder amerikanische Bürger dieselben Rechte hat. Auf diesen wiederum berufen sich in ihrer Verteidigung auch die beiden angeklagten Universitäten. Der Zusatz habe damals die Gleichberechtigung von Schwarzen sicherstellen sollen.

Bis zur abschließenden Entscheidung des Obersten Gerichtshofs mit einer konservativen Mehrheit von sechs zu drei Richtern könnte es bis zum Juni nächsten Jahres dauern. Die wichtigsten Fälle werden traditionell eher zum Ende der laufenden Verhandlungsphase veröffentlicht.