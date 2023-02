Aktualisiert am

Schon lange vor der Kongresswahl im vergangenen November hatten die Republikaner Untersuchungen gegen Joe Biden und dessen Familie durch den Kongress zu ihrer obersten Priorität erklärt. Der Vorwurf: Biden habe als Vizepräsident politische Entscheidungen zugunsten der Geschäfte seines Sohns Hunter getroffen. Ein Vorwurf, der noch aus der Zeit des Präsidentschaftswahlkampfs 2019 und 2020 stammte.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

In dieser Woche war es nun soweit: Der Untersuchungsausschuss zu Hunter Biden im Repräsentantenhaus hat seine Arbeit aufgenommen. Offiziell heißt es, man wolle feststellen, ob Joe Biden die „nationale Sicherheit auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung gefährdet hat“. Konkret ging es zunächst um einen Laptop Hunter Bidens, der für die Republikaner zum Kronzeugen der Erzählung geworden ist, Joe Biden habe seine Politik den Geschäftsinteressen seines Sohnes angepasst.

Die Geschichte dieses Laptops begann in einem kleinen Computer-Reparaturladen in Delaware. Das Geschäft von John Paul Mac Isaac lag im Süden von Wilmington, der Stadt, in der das Familienhaus der Bidens steht. Im April 2019 gab Hunter Biden dort einen Laptop mit Wasserschaden ab, von dem die Daten auf eine externe Festplatte gezogen werden sollen – holte ihn laut dem Besitzer jedoch nie ab und bezahlte auch nicht für den Auftrag.

Über Trumps Anwalt auf die Titelseite

Als der Computerreparateur, ein Trump-Wähler, den Laptop durchsuchte, fielen ihm E-Mails und Dokumente unter anderem zu Geschäften Hunter Bidens in der Ukraine auf. Über zwei Ecken nahm er Kontakt zum FBI auf, das den Laptop im Dezember 2019 beschlagnahmte. John Paul Mac Isaac behielt jedoch eine Kopie der Daten, zu seiner eigenen Sicherheit, wie er sagt. Später gab er eine Kopie der Festplatte an den Anwalt des Trump-Vertrauten Rudy Giuliani weiter.

Über Giuliani wurde die Geschichte über Hunter Bidens Laptop schließlich an die „New York Post“ durchgestochen. Keine drei Wochen vor den Präsidentenwahlen, der Wahlkampf zwischen Trump und Biden läuft da auf Hochtouren, veröffentlichte die Boulevardzeitung am 14. Oktober 2020 einen Artikel mit der Überschrift: „Beweis-E-Mail enthüllt, wie Hunter Biden seinem Vizepräsidenten-Vater einen ukrainischen Geschäftsmann vorstellte“.

Vor allem bei den Republikanern schlug dieser Bericht damals ein wie eine Bombe, schließlich hatte Donald Trump schon 2019 Vorwürfe gegen Biden erhoben, dieser habe seine Ukraine-Politik zugunsten seines Sohnes ausgerichtet.

2014 hatte Barack Obama seinen Vizepräsidenten nach der Annexion der Krim mit der Koordination der Ukraine-Politik beauftragt. Im selben Jahr wurde Bidens Sohn Hunter Vorstandsmitglied der ukrainischen Gasfirma Burisma. Zwar hatte er keine besondere Erfahrung auf diesem Feld, doch die Berufung großer Namen in den Vorstand war eine übliche Praxis.

Burisma war damals kein unumstrittenes Unternehmen: 2014 ermittelte Großbritannien wegen Geldwäsche und Korruption gegen den Burisma-Mitgründer und Oligarchen Mykola Slotschewskyj, und auch in der Ukraine stand Burisma unter Korruptionsverdacht. Die Vereinigten Staaten drängten Kiew in dieser Zeit zu entschiedenem Vorgehen gegen Korruption: Biden übte Ende 2015, Anfang 2016 großen Druck auf den damaligen Präsidenten Petro Poroschenko aus, den ukrainischen Generalstaatsanwalt Viktor Schokin wegen Untätigkeit zu entlassen – und machte davon einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Dollar abhängig.

Die Kombination dieser beiden Gegebenheiten bot die Grundlage für die Behauptung der Republikaner, Biden greife seinem Sohn Hunter politisch unter die Arme: Joe Biden habe die Absetzung Schokins durchgedrückt, um Hunter Biden vor einer Korruptionsanklage zu bewahren, äußerte der damalige Präsident Donald Trump immer wieder. Dass Trump den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenksyj im Juli 2019 am Telefon dazu drängte, in dieser Sache zu ermitteln, brachte ihm das erste Amtsenthebungsverfahren ein.