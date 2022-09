Diplomatin Lynne Tracy : Moskau akzeptiert von Biden nominierte Botschafterin

Aktualisiert am

Russland hat die vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden nominierte Diplomatin Lynne Tracy als neue Botschafterin der Vereinigten Staaten in Moskau akzeptiert. Tracy habe die Zustimmung des russischen Außenministeriums für ihren Amtsantritt, das sogenannte Agrément, erhalten, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag der Staatsagentur Tass zufolge.

Biden hatte die Diplomatin kürzlich nominiert. Nach der Nominierung durch den Präsidenten muss noch der Senat über die Personalie abstimmen, bevor die Botschafterin offiziell ernannt und in den Empfangsstaat entsandt werden kann.

Tracy, die Russisch spricht, diente bislang als Botschafterin der Vereinigten Staaten in Armenien. Zuvor war sie den Angaben zufolge leitende Beraterin für Russland im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des amerikanischen Außenministeriums und als stellvertretende Missionsleiterin in der amerikanischen Botschaft in Moskau tätig.

Der vorherige Botschafter in Moskau, John Sullivan, hatte Russland Anfang des Monats verlassen, um in den Ruhestand zu gehen. Der Diplomat hatte immer wieder autoritäre Tendenzen, Justizwillkür und die Verletzung von Menschenrechten in Russland öffentlich angesprochen.