Supreme Court : Stimmen die Republikaner zu?

Joe Biden hat seine Wahl getroffen: Ketanji Brown Jackson soll die erste schwarze Richterin am Supreme Court werden. Nun ist der Senat am Zug.

Für die Amerikanerinnen und Amerikaner ist es ein historischer Schritt: Zum ersten Mal soll am Obersten Gericht eine schwarze Frau Recht sprechen. Ketanji Brown Jackson ist 51 Jahre alt, war bislang Richterin am Bundesberufungsgericht in Washington und soll Nachfolgerin von Stephen Breyer werden, der seinen Rückzug zum Ende der aktuellen Sitzungsperiode angekündigt hat. Präsident Joe Biden hat ihre Nominierung, über die der Senat abstimmen muss, am Freitag bekannt gegeben.

Aus dem Weißen Haus hieß es, Jackson verbinde Weisheit mit Pragmatismus, ganz ähnlich wie Breyer das getan habe. Laut seinem Twitter-Account bezeichnete Biden Jackson als eine der brillantesten Juristinnen des Landes. Deren Berufung wird die Mehrheitsverhältnisse am Supreme Court nicht verändern. Noch drei von neun Richterinnen und Richtern gehören zur liberalen Minderheit.

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Senat, Richard Durbin, bezeichnete Bidens Auswahl als historische Entscheidung, der nun ein fairer Zustimmungsprozess in der Kammer folgen werde. Biden hatte bereits im Wahlkampf angekündigt, dass er die erste schwarze Frau als Oberste Richterin nominieren wolle – deren Repräsentation am Supreme Court sei lange überfällig, hatte er im Frühjahr 2020 gesagt. Bislang gab es 115 Oberste Richterinnen und Richter – alle bis auf fünf waren oder sind Männer.

Jackson hob Anordnung Donald Trumps auf

Wenn es um die formalen Qualifikationen gehe, habe Jackson alles, was sie zur idealen Kandidatin mache, sagten Beobachter wie CNN-Rechtsexperte Jeffrey Toobin nach Bekanntwerden der Entscheidung. Wie etliche Oberste Richter studierte sie an der Harvard-Universität und arbeitete in der Bundesgerichtsbarkeit, die traditionell als Rekrutierungsfeld für höhere Ämter funktioniert.

Jackson, die Mutter zweier Töchter ist, wurde im vergangenen Jahr von Biden an das Bundesberufungsgericht von Washington, D.C. berufen. Dort nahm sie zum Beispiel eine Anordnung der Regierung von Donald Trump zurück, die die Rechte von Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst eingeschränkt hatte. Davor war sie Richterin am Bundesbezirksgericht der Hauptstadt. Jackson gehörte von 2003 bis 2005 auch der Bundeskommission für die Strafzumessung an. Damals empfahl das Gremium unter anderem eine Reduktion der Haftstrafen für den Besitz des Rauschgifts Crack.

Am Anfang ihrer Karriere hatte Jackson als Assistentin für Stephen Breyer gearbeitet, dessen Platz auf der Richterbank sie nun einnehmen soll. Der ehemalige Präsident Barack Obama zog Jackson bereits 2016 als Nachfolgerin des verstorbenen Obersten Richters Antonin Scalia in Erwägung, für dessen Sitz er dann erfolglos den heutigen Justizminister Merrick Garland nominierte.

Den Demokraten war es nicht nur wichtig, die erste schwarze Frau an den Supreme Court zu berufen. Auch, dass Jackson einige Jahre als Pflichtverteidigerin arbeitete, hebt sie von den meisten anderen Obersten Richtern der neueren Zeit ab, betonte etwa die Journalistin Abby Phillip. Ganz ähnlich wie der damals erste schwarze Mann am Supreme Court, Thurgood Marshall, habe Jackson als Anwältin die andere Seite des Rechtssystems kennen gelernt. Da dieses System Schwarze oft diskriminiere, erhofften sich viele von Jackson ein besseres Verständnis der gegenwärtigen Bedingungen, sagte Phillip bei CNN.

Republikaner: Auch Reagan und Trump nominierten Frauen

Der republikanische Minderheitsführer Mitch McConnell wies grundsätzliche Kritik an Bidens Ankündigung, eine schwarze Frau nominieren zu wollen, bereits zurück. Die Republikaner Ronald Reagan und Donald Trump hätten schließlich auch explizit damit geworben, dass sie Frauen an das Oberste Gericht brachten. Politisch gilt die in Washington geborene und in Miami aufgewachsene Jackson als vergleichsweise gut positioniert.

Denn sie hat für ihr jetziges Amt bereits einen Ernennungsprozess hinter sich, in dem auch drei Republikanerinnen und Republikaner für ihre Bestätigung stimmten: Die Senatorinnen Susan Collins aus Maine, Lisa Murkowski aus Alaska und deren Kollege Lindsey Graham aus South Carolina sprachen ihr im vergangenen Jahr das Vertrauen aus. Der ehemalige republikanische „Sprecher“ des Repräsentantenhauses Paul Ryan ist ein angeheirateter Verwandter von Jackson.

Konservative Organisationen wie die „National Organization for Marriage“ rufen zwar jetzt schon zum Kampf gegen Jacksons Ernennung auf. Viele Republikaner dürften aber keinen großen Konflikt für notwendig halten, da ihre Mehrheit am Obersten Gericht nicht in Gefahr ist. Obamas Ernennung von Garland hatten sie durch monatelange Verzögerungstaktiken zum Scheitern gebracht – so konnte Donald Trump dann gleich nach Amtsantritt im Januar 2017 den Konservativen Neil Gorsuch ernennen. Die Erinnerung daran ist für viele Demokraten noch sehr präsent, doch zur Zeit haben sie eine knappe Mehrheit und auch der eigene rechte Parteiflügel wird die Nominierung Jacksons wohl geschlossen mittragen.