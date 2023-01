Allianz gegen Peking : Ein Meilenstein bei der Eindämmung Chinas

Fumio Kishida und Joe Biden am 13. Januar in Washington Bild: AP

Als die Vereinigten Staaten im vergangenen Oktober beispiellose Exportbeschränkungen bekannt gaben, um Chinas Chipindustrie zu treffen, war das ein Alleingang. Joe Bidens oberster Exportkontrolleur im Handelsministerium, Alan Estevez, sagte damals, man passe sich der wandelnden Bedrohung durch Peking an – und bemühe sich weiter „um den Kontakt und die Koordinierung mit Verbündeten und Partnern“.

Was Estevez damals freilich nicht sagte: Zu dem Zeitpunkt hatte Washington schon monatelang hinter den Kulissen mit den Niederlanden und Japan verhandelt, um zwei der wichtigsten Standorte für Chipmaschinenhersteller mit an Bord zu holen. Doch die Gespräche verliefen äußerst zäh. Noch einmal fast vier Monate später scheinen sich die drei Länder nun verständigt zu haben.

Viel haben die USA, die Niederlande und Japan noch nicht über den Deal mitgeteilt, den sie laut Medienberichten am vorigen Freitag in Washington geschlossen haben. Aber so viel scheint klar: China wird damit von einem der wichtigsten Hightechprodukte aus westlicher Produktion abgeschnitten, Maschinen für die Herstellung der leistungsfähigsten Computerchips der Welt. Gebaut werden sie in den Niederlanden vom Marktführer ASML und von seinen japanischen Konkurrenten Nikon und Canon.

ASML teilte mit: „Nach unserem Verständnis wurden Schritte hin zu einer zwischenstaatlichen Übereinkunft getan, die sich auf fortschrittliche Technologie zur Chipherstellung bezieht.“ Nikon und Tokyo Electron äußerten sich zunächst nicht. Das gilt als Indiz, dass Details der Regierungsabsprachen noch offen sind.

Politisch ist die Einigung ein Meilenstein. Washington hatte schon während der Trump-Regierung im Jahr 2018 begonnen, wegen des Verkaufs von Chipherstellungstechnologien Druck auf die Niederlande auszuüben – offenbar erfolgreich. Die niederländische Regierung beschloss damals kurz nach einem Besuch von Ministerpräsident Mark Rutte im Weißen Haus, die Exportlizenz nach China für sogenannte EUV-Maschinen nicht zu erneuern, auf die ASML ein Monopol hat. Diese Maschinen können mit extremem ultravioletten Licht Milliarden von Transistoren auf Mikrochips brennen, der Abstand der Linien beträgt nur drei bis sieben Millionstelmeter.

Fragile Lieferketten

Vor einem Jahr dann wollte Washington das Verbot vom modernsten auch auf das Vorgängermodell ausweiten, die sogenannten DUV-Maschinen. Die Regierung Biden begründete das mit einer Bedrohung für die nationale Sicherheit – mit möglichen militärischen Anwendungen, von Drohnen bis hin zu Interkontinentalraketen. Allerdings kommen solche Halbleiter auch in Autos, Computern und Mobiltelefonen zum Einsatz und sind schon jetzt knapp, was sich etwa in längeren Lieferzeiten für Autos niederschlägt. Ein pauschales Exportverbot nach China hätte das Geschäft des niederländischen Konzerns ASML außerdem stark beschränkt, jede einzelne Maschine kostet 160 Millionen Euro.

Ministerpräsident Rutte formulierte deshalb drei Bedingungen für die Verhandlungen. „Wir stimmen mit jedem überein, der sagt, dass westliche Hochtechnologie bei Halbleitern nicht überall auf der Welt verwendet werden sollte“, sagte er vergangene Woche im Gespräch mit der F.A.Z. und einigen weiteren internationalen Medien. „Zweitens müssen wir die Technologieführerschaft des Westens, von Europa, Amerika und Asien, bewahren.“ Drittens aber müsse man „an die Lieferketten denken, weil viele Chips in Kühlschränken, Autos, Fernsehern verwendet werden, die nicht Hochtechnologie sind“. Um diesen dritten Punkt wurde gerungen.