Biden wird bald 80 : Wie alt ist zu alt?

Es ist nicht ja so, als beherrsche Joe Biden das politische Spiel nicht mehr. Als er Mitte August zwischen zwei Ur­laubsetappen im Weißen Haus haltmachte, lud er zu einem kleinen Festakt in den State Dining Room ein. Mitglieder seines Kabinetts hatten sich versammelt. Die Kongressführung ebenfalls. Und natürlich Joe Manchin, der Senator aus West Virginia. Es galt, die Unterzeichnung des „Inflation Re­duction Act“ zu feiern, für den er so lange gekämpft hatte. Vor Kurzem noch hatte es so ausgesehen, als würde Manchin dem Präsidenten ein Kernelement seiner Reformagenda zunichtemachen – die Investitionen in den Klimaschutz und den Sozialbereich. Dann kam die über­raschende Wende.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Zu den Klängen von „Hail to the Chief, dem offiziellen Präsidialsalut für den Präsidenten, betrat Biden bedächtig den Saal. Leicht gebeugt stieg er die Stufen zum Podium hinauf. Am Mikrofon wich Biden schon bei der Begrüßung kurz vom Redetext ab und schaute zu Manchin hinüber: „Joe, ich hatte nie ei­nen Zweifel“, sagte er. Dann wandte er sich erläuternd ans Publikum: „Joe“ habe kürzlich eine Schulteroperation gehabt. Er, Biden, wolle hervorheben, dass seine Leute im Weißen Haus nichts mit der Verletzung zu tun gehabt hätten. Inzwischen können Bidens Mitarbeiter wieder lachen – mit und über Manchin, den Rechtsaußen der Demokraten.