Kampfpanzer für die Ukraine : Was Scholz tut, ist das Gegenteil von Führung

Wladimir Putin ließ seine Ankündigung von „Referenden“ in der Ostukraine und der Mobilmachung seiner Reservisten mitten in die Generaldebatte der Vereinten Nationen platzen. Wer glaubte, die westlichen Staats- und Regierungschefs in New York würden gleich eine Krisensitzung einberufen, wurde enttäuscht.

Hintergrund war, dass sie erst abwarten wollten, ob Moskau Ernst macht mit der Ausweitung des nuklearen Schutzschirms auf völkerrechtswidrig annektierte Gebiete. Die Deutschen haben ihre eigenen Gründe, eine Reaktion hinauszuzögern: Ihre angeblich enge Abstimmung mit den Bündnispartnern nutzen sie seit einiger Zeit, um sich hinter ihnen zu verstecken.

So war es kein Zufall, dass Joe Biden und Olaf Scholz nicht die Zeit für ein Gespräch fanden, um eine Lösung für das drängende Problem zu finden, mit welchen neuen Waffensystemen Kiews erfolgreiche Gegenoffensive unterstützt werden kann. Die Frage, ob der Westen auch Kampfpanzer liefern soll, offenbart ein grundsätzliches Strategieproblem. Die Antwort hängt nämlich davon ab, was aus westlicher Sicht am Ende des Krieges droht: Will man einen uneingeschränkten Sieg der Ukraine – also eine Niederlage Russlands? Oder fürchtet man, dass Putin eine solche niemals hinnehmen könnte und deshalb den dritten Weltkrieg beginnt?

Einen Koordinationszwang gibt es so nicht

Der Kanzler sagt immer wieder, es werde keine Alleingänge geben. Dabei war Deutschland selbst für einen folgenreichen Alleingang verantwortlich: den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2, der die Bedenken Washingtons ebenso missachtete wie die Sicherheitsinteressen Osteuropas. Scholz hat diesen schweren geopolitischen Fehler korrigiert. Er ist aber dabei, das Vertrauen, das er jenseits des Atlantiks durch seine „Zeitenwende“-Rede erworben hat, wieder zu verspielen. Seine Aussagen zu Kampfpanzern suggerieren einen Koordinationszwang unter den Bündnispartnern, den es so nicht gibt.

Im Kanzleramt wird gesagt, dass Berlin sich mit Washington immer abstimme, bevor ein neues Waffensystem geliefert werde, und so wolle man auch weiter verfahren. Haubitzen und Mehrfachraketenwerfer wurden gemeinsam geliefert. Deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 könnten nach dieser Logik erst geliefert werden, wenn Washington auch seine Abrams-Panzer zur Verfügung stellt.

Die amerikanische Regierung besteht in Wahrheit nicht auf einem solchen gleichzeitigen Vorgehen. Sie hätte nichts dagegen, wenn Europa Kampf- und Schützenpanzer bereitstellte. Nur sagt sie es nicht öffentlich, um die deutsche Regierung nicht unter Druck zu setzen. Und: Die logistischen Probleme, die mit Panzern deutscher Bauart verbunden sind, sind nach Washingtoner Lesart leichter zu beherrschen als jene, die man mit amerikanischen Kampfpanzern zu bewältigen hätte.

Wahr ist: Biden agiert ebenfalls vorsichtig und sieht die Gefahr einer Eskalation des Krieges. Zudem ist auch bei ihm Misstrauen im Spiel: Das zeigte sich jüngst, als er sich vorerst dagegen aussprach, Kiew Raketen mit großer Reichweite zu liefern. Das wiederum macht es dem Kanzler leicht, sein Versteckspiel fortzusetzen. Scholz achtet sehr darauf, so zu formulieren, dass spätere Entscheidungen nicht wie Korrekturen aussehen. Das ließe sich als schlau bezeichnen – wäre es nicht das Gegenteil der in diesen Tagen viel beschworenen politischen Führung.