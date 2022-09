Corona in den USA : „Für die meisten Amerikaner eine Impfung im Jahr, jeden Herbst“

Joe Biden am Dienstag in Washington Bild: EPA

Mit dem Labor Day hat in Amerika inoffiziell der Herbst begonnen und damit auch wieder die Zeit, in der ein abermaliger Anstieg der Corona-Fälle wahrscheinlicher wird. Doch die nationalen Pandemiebekämpfer der Vereinigten Staaten sind in diesem Jahr guter Dinge. Kurz vor dem Feiertagswochenende sei ein „Meilenstein“ erreicht worden, sagte Ashish Jha, der Corona-Koordinator des Weißen Hauses in einer Pressekonferenz am Dienstag: die Zulassung der Boosterimpfungen für die Omikron-Variante BA.5. Für das Vakzin von Biontech-Pfizer gilt sie von 12 Jahren, im Falle von Moderna von 18 Jahren an.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Wenige Stunden später sprach auch der amerikanische Präsident in einer Stellungnahme von einer „neuen Phase“ der Corona-Politik. „Für die meisten Amerikaner heißt das, eine Corona-Impfung im Jahr, jeden Herbst“, äußerte Joe Biden. Ebenso wie die jährliche Grippeimpfung solle sich jeder Bürger über zwölf zwischen Labor Day Anfang September und Halloween am 31. Oktober impfen lassen. Der Winter sei nicht mehr weit. In den vergangenen zwei Jahren habe man die Zahl der Corona-Infektionen und der Tode in die Höhe schießen sehen. „Das muss in diesem Jahr nicht so sein“, mahnte Biden.

Jha formulierte es in der Pressekonferenz am Morgen positiver: „Zum ersten Mal seit Dezember 2020 haben diese Impfstoffe – unsere Impfstoffe – das Virus eingeholt. “ Das verändere alles, sagte der Koordinator auch mit Blick auf die Corona-Politik der Regierung. „In den vergangenen 18 Monaten war es nicht immer einfach zu wissen, was die Gesellschaft braucht und wann.“ Jetzt würden Corona-Impfungen zu einer Routine. Im August ist die Quarantänepflicht für Kontaktpersonen gefallen, es gilt keine allgemeine Maskenpflicht mehr, auch nicht für Schüler, die nach den Sommerferien nun zu Millionen in die Klassenzimmer zurückkehren.

„Datenlage besser als für jeden Impfstoff zuvor“

Auch Anthony Fauci, der im Dezember scheidende Chef-Immunologe der Regierung, der sich immer eher für mehr als weniger Maßnahmen ausgesprochen hatte, sprach am Dienstag von einer Zeitenwende. Sollte es keine „dramatisch neue Variante“ geben, werde ein „ähnlicher Impf-Rhythmus wie bei der jährlichen Grippeimpfung“ zunehmend wahrscheinlicher, mit jeweils angepassten Impfstoffen. Einige besonders vulnerable Gruppen müssten eventuell häufiger geimpft werden.

Weil der angepasste Impfstoff nicht abermals an Menschen, sondern nur an Mäusen getestet worden ist, war in den vergangenen Tagen Skepsis laut geworden. So waren die obersten Pandemiebekämpfer am Dienstag besonders bemüht, den Amerikanern ihre Sorgen zu nehmen. Mehr als 600 Millionen Dosen von mRNA-Impfstoffen seien in Amerika verabreicht worden, sagte Fauci. Es gebe inzwischen eine große Menge an Daten zu deren Sicherheit, die mindestens genauso gut oder besser sei „als für jeden Impfstoff zuvor“.

Mehr zum Thema 1/ Die Corona-Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland soll zum Herbst vorerst entfallen.

Alles in allem wisse man, „dass die mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 sicher sind“. Jeder solle sich sofort mit dem angepassten Impfstoff impfen lassen, wenn er an der Reihe sei, rief Fauci die Amerikaner auf – „um dich selbst zu beschützen, deine Familie und deine Gemeinschaft“. Die Regierung ruft jeden, der älter als 12 Jahre ist, dazu auf, sich so bald wie möglich impfen zu lassen. Wer gerade erst mit Corona infiziert war oder geimpft wurde, soll noch einige Monate warten.