Corona in den USA : Die nächste Welle kommt bestimmt

Superspreader-Event? Präsident Joe Biden am Correspondent’s Dinner am 30. April Bild: AP

Geht es nach den jüngsten Daten der Johns-Hopkins-Universität, ist die Zahl noch nicht ganz erreicht. Der Fernsehsender NBC aber rief die Nachricht schon am vergangenen Mittwoch aus: Laut eigenen Berechnungen habe die Zahl der Corona-Toten in den Vereinigten Staaten die Million überschritten, „ein einst unvorstellbares Ausmaß“. Die Johns-Hopkins-Universität verzeichnete am Sonntag 997.503 Todesfälle. Doch unabhängig davon, ob die Marke schon erreicht ist oder in dieser Woche erreicht wird – die Sorge vor einer weiteren Corona-Welle ist groß.

Seit Wochen mehren sich die neuen Corona-Fälle nach der heftigen Omikron-Welle im Januar und Februar wieder – nur in sieben von fünfzig Bundesstaaten ist es anders. Im vergangenen Monat haben sie sich mit der Verbreitung von Omikron-Subvarianten verdoppelt. Auch die Zahl der Hospitalisierungen wächst, gerade wurde die Marke von durchschnittlich 18.000 pro Tag überschritten – ein Anstieg von zwanzig Prozent im Vergleich zu von vor zwei Wochen. Die Sterbezahlen sind dabei im Vergleich noch ziemlich niedrig. Zur Hochzeit der Omikron-Welle Anfang des Jahres waren es mehr als 2400 Tote am Tag, am Freitag waren es laut Johns-Hopkins-Universität im Wochenschnitt 701 Corona-Tote.