Nach Serie von Raketentests : Amerika droht Nordkorea mit Ende des Regimes

Mit der beispiellosen Serie dutzender nordkoreanischer Raketenstarts und -tests schaukeln die militärischen Machtdemonstrationen an der innerkoreanischen Grenze und die verbalen Drohungen sich weiter hoch. Am Freitag ließen die südkoreanischen Streitkräfte 80 Kampfflugzeuge aufsteigen, nachdem sie über vier Stunden lang 180 Flugbewegungen nordkoreanischer Kampfjets nördlich der Demarkationslinie gesichtet hatten. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin drohte in Washington mit dem Ende des Regimes von Machthaber Kim Jong-un, sollte Nordkorea die Vereinigten Staaten oder ihre Verbündeten mit Nuklearwaffen angreifen. Das entspricht der jüngst veröffentlichten Militärstrategie des Pentagon. Nordkorea hatte in dieser Woche gewarnt, dass Amerika und Südkorea im Fall eines Angriffs einen „schrecklichen Preis“ zahlen würden.

Lloyd und sein südkoreanischer Amtskollege Lee Jong-sup beschlossen während eines Treffens in Washington, das laufende Manöver ihrer Luftstreitkräfte unter dem Namen „Vigilant Storm“ um einen Tag bis Samstag zu verlängern. Etwa 240 Kampfflugzeuge, darunter F-35, nehmen teil. Amerika sicherte als Abschreckung gegen die Bedrohung aus dem Norden zu, strategische, also Nuklearwaffen, regelmäßig und als Routine nach Südkorea zu entsenden. Das dient auch der Beruhigung der politischen Diskussion in Seoul, in der über eine Teilhabe an der nuklearen Abschreckung debattiert wird.