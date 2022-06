Aktualisiert am

Schießerei in Philadelphia : Drei Menschen getötet und elf verletzt

Offenbar durch eine Schießerei sind in der amerikanischen Metropole mehr als ein Dutzend Personen getroffen worden. Der Vorfall ereignete sich in einem belebten Ausgehviertel.

Archivbild von April 2022: zwei Polizisten nach einer Schießerei in Philadelphia Bild: AP

Auf offener Straße sind am Samstagabend (Ortszeit) in der US-Metropole Philadelphia drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Elf weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe mehrere Schützen gegeben. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in einer Straße, die für ihr reges Nachtleben bekannt ist.

Insgesamt seien 14 Menschen mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Von ihnen seien zwei Männer und eine Frau bei der Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt worden. Alle drei hätten mehrere Schusswunden erlitten. Auf Bildern waren Häuser- und Autofenster mit Einschusslöchern zu sehen.

Ein Augenzeuge berichtete gegenüber der Zeitung „The Philadelphia Inquirer“: „Als es losging, habe ich nicht gedacht, dass es noch ende würde“, sagte der 23 Jahre alte Joe Smith. „Es war chaotisch“, sagte ein Eric Walsh anderer Augenzeuge. Er sah dem Bericht zufolge eine Frau zu Boden gehen. „Die Leute kamen mit Blutspritzern auf weißen Turnschuhen und aufgeschürften Knien und aufgeschürften Ellbogen von der Straße.“ Einem weiteren Augenzeuge sollen sich Hunderte Menschen zum Feiern in der Gegend aufgehalten haben.

Festgenommen hat die Polizei niemanden. Sie suche jedoch nach einer weiblichen Verdächtigen. Den Angaben zufolge schossen die Polizisten auf einen der Täter. Es blieb aber zunächst unklar, ob dieser getroffen wurde. Zwei halbautomatische Handfeuerwaffen wurden am Tatort in der South Street gefunden, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen seien voll im Gange, es gebe „eine Menge unbeantworteter Fragen“. Am Sonntag wollten die Behörden Videomaterial von Überwachungskameras untersuchen. Zu den Opfern sagte die Polizei, dass sich unter ihnen ein 25 Jahre alter Mann und eine 22-jährige Frau befänden.