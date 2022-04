Republikanische Vorwahlen : Wie Trump an seinem Comeback arbeitet

Donald Trump bereitet mit den Vorwahlen in seiner Partei die Rückkehr ins Weiße Haus vor. Die Schwächung des Republikaners Kevin McCarthy in Washington kommt ihm dabei gelegen.

Bei einem Auftritt in Delaware, Ohio: Donald Trump will wieder Präsident werden Bild: AFP

Kevin McCarthy und Donald Trump wollen sich Anfang Mai treffen. Dann wird man klarer sehen, wie es um das Verhältnis der beiden steht. Für den republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, der nach den Kongresswahlen im Herbst Nancy Pelosi als „Sprecher“ ablösen will, waren es zuletzt wenig vergnügliche Tage.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



Es fing damit an, dass die „New York Times“ berichtete, McCarthy habe vier Tage nach dem 6. Januar 2021, also nach der Kapitolerstürmung, in einem Telefonat Trump zum Rücktritt aufgefordert: In dem Gespräch mit Liz Cheney, seinerzeit die Nummer Drei in der Fraktion, und anderen Führungsmitgliedern habe er mit Blick auf das Impeachment gegen den abgewählten Präsidenten gesagt, es sei klar, dass das Repräsentantenhaus die Amtsanklage billigen werde. Zudem halte er es für möglich, dass der Senat zu einem Schuldspruch gelange. Er werde Trump daher sagen, er glaube, der Senat werde ihn verurteilen. Daher sei es sein Rat, dass er von sich aus zurücktrete.

Hintergrund war eine Debatte in der Fraktion über die Frage, ob der 25. Verfassungszusatz angewendet werden könne, in dem die Nachfolge geklärt wird, wenn ein Präsident im Amt stirbt, zurücktritt oder – wegen Amtsunfähigkeit – abgesetzt wird. McCarthy hatte schon zwei Tage zuvor in einer Telefonschalte das Verhalten Trumps vor und während der Erstürmung des Kapitols „scheußlich und vollkommen falsch“ genannt und selbst den 25. Verfassungszusatz in Gespräch gebracht.

Trump warf McCarthy „falsche" Behauptungen vor

Die Veröffentlichung war nur der Anfang. McCarthy wies die Darstellung nämlich kategorisch zurück: Es sei „vollkommen falsch“, sagte er. Die Zeitung veröffentlichte daraufhin die Aufnahme. Schließlich machte sie einen weiteren Mitschnitt, der ihr zugespielt worden war, öffentlich. Dieser stammt vom 11. Januar 2021, also dem Tag nach dem ersten Telefonat. Kurz zuvor hatte McCarthy mit Trump gesprochen. In dem zweiten Mitschnitt ist zu hören, wie der Fraktionsvorsitzende sagt, er wolle allen gegenüber klar sagen, was er auch dem Präsidenten so gesagt habe: „Er ist verantwortlich für seine Worte und seine Taten. Ohne Wenn und Aber.“ Sodann: „Ich habe ihn (Trump) heute persönlich gefragt: Trägt er Verantwortung für das, was passiert ist?“ Er, Trump, habe geantwortet, dass er etwas Verantwortung trage und dass er dies anerkennen müsse.

Es folgte ein zweites Dementi. Diesmal von Trump: Die Behauptung McCarthys, er habe zugegeben, für den Angriff mitverantwortlich zu sein, sei „falsch“. Trumps Reaktion kann nicht überraschen. Der Untersuchungsausschuss ist inzwischen zu dem Ergebnis gekommen, man habe ausreichend Beweise dafür zusammengetragen, dass Trump sich strafbar gemacht habe. Uneins sind die Ausschussmitglieder nur in der Frage, ob sie das Justizministerium förmlich auffordern sollen, Anklage zu erheben. Einige äußern Bedenken: Dies würde die Ermittlungen von Justizminister Merrick Garland politisieren.

McCarthys 180-Grad-Wende

So interessant die Mitschnitte für die parlamentarische und rechtliche Aufarbeitung des Aufruhrs vom 6. Januar, der dazu führte, dass die Beglaubigung des Wahlsiegs Joe Bidens durch den Kongress unterbrochen werden musste, auch sind: Bis auf den Umstand, dass Trump Mitverantwortung eingestanden haben soll, enthalten sie wenig Neues. Dass es unmittelbar nach der Kapitolerstürmung zwischen McCarthy und Trump geknallt haben soll, war bekannt. Ebenso die Debatte darüber, einen Rücktritt des Präsidenten zu erzwingen beziehungsweise diesen noch vor Ablauf seiner Amtszeit zwei Wochen später abzusetzen. Interessanter sind die Folgen der Veröffentlichung für das Machtgefüge in der republikanischen Partei.