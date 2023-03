In einem kleinen Ort in den USA wird der Abrams gebaut. Bei den Soldaten wird er respektvoll „The Beast“ genannt. Er ist der Stolz der Stadt.

Auf einer kleinen Plattform im Örtchen Lima in Ohio steht ein Panzer. Daneben geht es in die Einfahrt zu einem riesigen Werksgelände: Hier wird seit mehr als vierzig Jahren der M1 Abrams gebaut. Bei den Soldaten wird er respektvoll „The Beast“ genannt. Er gilt als der beste Kampfpanzer der Welt.

Die Panzerfabrik wurde im Zweiten Weltkrieg errichtet, im Kalten Krieg wurde sie mehrfach modernisiert. Lange war sie dem Heer unterstellt, inzwischen dient sie allen Teilstreitkräften. Betrieben wird sie aber nicht vom Verteidigungsministerium, sondern vom Rüstungsunternehmen „General Dynamics Land Systems“. Das Werksgelände ist ein Hochsicherheitstrakt: Stacheldraht, überall Kameras. Fotos zu machen ist verboten. Werksbesichtigungen sind so gut wie unmöglich. Auch die Gewerkschaft lässt Anfragen unbeantwortet. Und im „Beer Barrel“ unweit des Werksgeländes, wo sich mittags die Arbeiter auf eine Pizza treffen, gibt man sich ebenfalls zugeknöpft. Ein beleibter mittelalter Mann mit Holzfällerhemd und Baseballmütze sagt: „Sorry, wir sind eine Familie. Und wir behandeln unsere Angelegenheiten privat.“ Es ist eine Familie, die sich der nationalen Sicherheit verschrieben hat und entsprechend schweigsam ist.

Dabei ist die Stimmung in der Kleinstadt im Nordosten Ohios derzeit gut. Die Panzerfabrik erhält den Auftrag, 31 Abrams an die Ukraine zu liefern. Vor einem Monat besuchte Heeresstaatssekretärin Christine Wormuth das Werk und sagte, zwar seien viele Details noch unklar, etwa die Modellfrage und ob man ältere Panzer nachrüste. So oder so – das Werk in Lima werde für den Auftrag zentral sein. Nicht nur für die 800 Beschäftigten in dem Werk ist das eine gute Nachricht. Auch für die Zulieferindustrie. Und für den Stadthaushalt ebenso, wegen der Steuereinnahmen. Vieles in Lima hängt am Abrams-Panzer.

In Zentrum der 35.000-Einwohner-Gemeinde sitzt die Stadtverwaltung in einem schmucklosen Funktionsbau. Im Vorzimmer der Bürgermeisterin hängen die Siegel der Teilstreitkräfte an der Wand. Die Afroamerikanerin Sharetta Smith ist seit Dezember 2021 Rathauschefin. Sie strahlt. Es sei ein „Gefühl der Ehre“, sagt sie, weil Lima einen Beitrag leisten könne und eine Rolle dabei spiele, die Demokratie in der Ukraine zu verteidigen. Doch sei es gleichermaßen schwierig. Man müsse auch daran denken, dass es um Krieg gehe. Der Anlass für den Auftrag sei nun einmal ein trauriger.

Die Unterstützung ist parteiübergreifend

Smith erzählt, wie eng das Schicksal der Stadt mit dem Werk verknüpft sei. Die Fabrik sei der viertgrößte Arbeitgeber der Stadt. Als die Entscheidung in Washington fiel, Abrams an Kiew zu liefern, habe sie selbst keinen Anruf aus der Hauptstadt erhalten. Sie habe es aus der Zeitung erfahren. Zwar seien die Verbindungen zwischen der Stadtverwaltung und dem Werk eng, und die politische Unterstützung sei parteiübergreifend. Produktionsfragen würden aber zwischen dem Pentagon und General Dynamics geklärt.

In diesem besonderen Fall wurden sie, genau genommen, zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem deutschen Kanzler geklärt. Am Ende entschied Joe Biden, etwas zu tun, über das sein Militär monatelang gesagt hatte, es ergebe keinen Sinn. Der Abrams-Panzer sei für den Krieg in der Ukraine nicht geeignet – aus technischen und aus logistischen Gründen. Über Monate hatten sich Washington und Berlin deshalb blockiert. Die Ukraine forderte die deutsche Regierung auf, den Leopard-II-Kampfpanzer zu liefern und anderen Europäern die Freigabe zu erteilen, das Gerät aus deutscher Herstellung zu liefern. Olaf Scholz aber insistierte: Er werde dies nur in Abstimmung mit den Amerikanern tun. Wenn diese den Abrams lieferten, dann werde er den Leopard liefern. Die Amerikaner signalisierten diskret, sie hätten nichts dagegen, wenn die Deutschen allein vorangingen, würden sie aber nicht drängen. Scholz jedoch wollte sich Wladimir Putin gegenüber nicht allein exponieren. Später wurde das in die Formel vom „strategischen Gleichschritt“ gefasst.