Der erbitterte Kulturkampf an amerikanischen Schulen

Sexualkunde im Unterricht : Der erbitterte Kulturkampf an amerikanischen Schulen

Eine Mutter will nicht, dass Pädagogen über Transidentität oder LGBTQI-Themen reden. Ein Lehrer fordert Unterricht, der auch mal weh tut. Zu Besuch auf einem Schlachtfeld des amerikanischen Kulturkampfs.

Übersexualisiert? Proteste vor der Omaha Central High School am Transgender-Tag am 31. März Bild: AP

In Marni Hodgens Leben gibt es die Zeit vor Corona und das Jetzt. Dazwischen liegt ihr Erwachen. So nennt sie das. Die Vor-Pandemie-Marni war vor allem Mutter. Alle Aufmerksamkeit galt ihren drei Jungs und dem Haus am Rand von Omaha. Ein paar Stunden arbeitete sie noch als Massage-Therapeutin. Politik? Das war nichts für sie. „Ich war Mama Bär, im Winterschlaf“, sagt sie. Doch aus dem ist sie aufgewacht.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Und wenn man „das alles“ erst einmal wisse, sagt die 43 Jahre alte Frau, dann könne man auch nicht mehr zurück. Dass die öffentlichen Schulen in Nebraska Kinder dazu drängen, ihr Geschlecht zu überdenken. Dass Kinder dort „hypersexualisiert“ großgezogen werden. Dass Eltern ihre Rechte weggenommen werden und linksgerichtete Lehrer den Schülern ihre politische Meinung aufdrücken.