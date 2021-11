Adams gewinnt in New York

Adams gewinnt in New York : Ein Demokrat, aber kein Linker

Eric Adams gewinnt die Bürgermeisterwahl und wird der zweite Afroamerikaner, der New York regieren wird. Die nicht-weißen Arbeiter fühlen sich gut von dem ehemaligen Polizisten vertreten. Aber in seiner eigenen Partei hat er viele Feinde.

Demokrat Eric Adams bei einer Wahlkampfveranstaltung in New York City Bild: AP

Es dauerte nur zehn Minuten, da stand der Sieger fest: Um zehn nach neun, als die Wahllokale gerade erst geschlossen hatten, verkündeten die amerikanischen Nachrichtenagenturen, dass Eric Adams der 110. Bürgermeister von New York sein wird. Der 61 Jahre alte Adams begann seine berufliche Laufbahn als Polizist und stieg in den Rang eines Captain auf, bevor er 2006 Senator des Staates New York und 2013 Borough President, eine Art Bezirksbürgermeister, von Brooklyn wurde. Nun wird Adams das zweite afroamerikanische Stadtoberhaupt; das erste war David Dinkins, der von 1990 bis 1993 regierte. Adams führte seinen Wahlkampf mit den Themen Sicherheit, Polizeireform und Auswirkungen des Coronavirus und der Wirtschaftskrise auf Arbeiter und die Mittelschicht. In Abgrenzung zum linken Parteiflügel betonte er die zentrale Rolle, die Unternehmer für die Erholung der Stadt spielen müssten – das brachte ihm die Unterstützung des ehemaligen Amtsinhabers Michael Bloomberg ein.

Adams ist auch gegen die Forderung vieler New Yorker Aktivisten, die oftmals gewalttätige Polizei mit Mittelkürzungen zu reformieren. Als Chef einer Interessen-Gruppe schwarzer Polizisten hatte er sich einst gegen die Praxis des „Stop and Frisk“ ausgesprochen, bei der Beamte Menschen anlasslos anhalten und durchsuchen können. In den vergangenen Jahren änderte Adams seine Position dazu: Er befürwortet das Vorgehen, solange die Regeln gegen rassistische Diskriminierung eingehalten werden. Mit dem Thema Kriminalität konnte Adams quer durch alle Bevölkerungsschichten punkten. Die Zahl der Verbrechen ist in New York – zumindest im Vergleich zu früheren Jahrzehnten und anderen amerikanischen Städten – immer noch niedrig, aber die Verdopplung von Gewalttaten mit Schusswaffen im ersten Jahr der Pandemie und der Anstieg von Morddelikten um 44 Prozent besorgen viele Bürger.

Adams, der vor Jahren für kurze Zeit ein Republikaner war, gilt als mächtiger Vertreter des demokratischen Partei-Establishments in New York, das die „Demokratische Maschine“ genannt wird. Er wurde in der Vergangenheit für seine Nähe zu großen Immobilien-Investoren kritisiert. Den Parteilinken gefällt auch nicht, dass er eng mit Frank Carone zusammenarbeitet, einem der einflussreichsten Männer der Stadt und langjährigem Anwalt der Demokraten. Ähnlich wie Amtsinhaber Bill de Blasio sah sich auch Adams mit Fragen zu seiner Wahlkampffinanzierung konfrontiert. Adams' Spender sind häufig reiche Unternehmer, vereinzelt auch Polizisten, die rechtliche Schwierigkeiten wegen zweifelhafter Methoden haben. Kritiker bemängeln auch, dass Adams kein richtiges politisches Programm habe. Und in seiner Partei hat er offenbar viele Feinde. Im New York Magazine ließen sich solche anonym mit den Worten zitieren, Adams zähle zu den reichlich vertretenen städtischen Politikern, die den Film „Der Pate“ als Vorbild für ihre Machtspiele nähmen.

Ein schwacher republikanischer Kandidat

Dass Adams gewählt wurde, ist indes keine Überraschung. In New York wissen die Demokraten eine starke Mehrheit hinter sich. Adams' Konkurrent Curtis Sliwa von den Republikanern war zudem ein schwacher, wenn auch schillernder Kandidat. Der Gründer der Bürger-Patrouille „Guardian Angels“ ist vor allem dafür bekannt, dass er Anfang der neunziger Jahre gestanden hatte, einige Rettungsaktionen vermeintlich bedrohter Bürger in der U-Bahn inszeniert und seine eigene Entführung vorgetäuscht zu haben. Am Wahltag geriet Sliwa in eine Auseinandersetzung am Wahllokal, weil er seine Katze nicht mit hineinbringen durfte.