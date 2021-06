Vorwahl bei den Demokraten : Wer regiert New York?

In New York entscheiden die Demokraten heute, wer ihr Kandidat für den Bürgermeisterposten wird. Doch das System ist kompliziert, und am Ende könnte jemand gewinnen, der gar nicht die meisten Erststimmen bekommen hat.

Niemand weiß, was an diesem Dienstag in New York passieren wird. Nach Monaten des – hauptsächlich virtuellen – Wahlkampfs entscheiden Demokraten und Republikaner in Vorwahlen über ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in der größten Stadt der Vereinigten Staaten. Da den Republikanern diesmal kaum Chancen bei der Wahl im November zugerechnet werden, gilt die „Primary“ der Demokraten faktisch als Entscheidung über die Nachfolge für den Demokraten Bill de Blasio.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington.



In Umfragen liegt Brooklyns Bezirksbürgermeister Eric Adams vorn. Vor einigen Wochen zog er an dem früheren Präsidentschaftsbewerber Andrew Yang vorbei, der anfangs der Spitzenreiter war. Doch gibt es eine Menge unentschlossener Wähler und somit Zweifel an der Aussagekräftigkeit der Umfragen. Hinzu kommt, dass auch das Wahlsystem die Sache kompliziert macht. Erstmals haben die New Yorker nämlich die Möglichkeit, in der Vorwahl nicht nur einem Kandidaten ihre Stimme zu geben, sondern bis zu fünf – und zwar in der Reihenfolge ihrer Präferenz.