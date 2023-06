USA-Besuch von Narendra Modi : Glanz, Gloria und Geopolitik

Der Tag endete so pompös, wie er angefangen hatte: 400 Gäste kamen am Donnerstagabend zum Staatsbankett zu Ehren von Narendra Modi in einem Pavillon-Zelt im Garten des Weißen Hauses zusammen, wo am Morgen der Empfang des indischen Ministerpräsidenten mit Glanz und Gloria stattgefunden hatte. Auf ein Gespräch mit Präsident Joe Biden folgte sodann eine Ansprache Modis vor beiden Kongresskammern im Kapitol. Wenn Washington will, kann es auch „Pomp and Circumstance“.

Und fast alle Demokraten und Republikaner wollten dem Gast des bevölkerungsreichsten Landes der Erde den roten Teppich ausrollen. In Zeiten geopolitischer Verschiebungen, namentlich der chinesischen Herausforderung und der russischen Aggression, gilt es, Indien zu umwerben. Dass Biden dabei bereit war, über die Menschenrechtslage, insbesondere die Probleme der religiösen Minderheiten, ein Stückweit hinwegzusehen, war den realpolitischen Zwängen geschuldet. Nicht alle Mitglieder seiner Partei wollten dabei mitspielen: Ein halbes Dutzend Abgeordnete, darunter die beiden Musliminnen Rashida Tlaib und Ilhan Omar, blieben der Rede im Kongress demonstrativ fern. Zudem hatten mehr als 70 Mitglieder beider Kammern Biden in einem offenen Brief aufgefordert, die demokratiepolitischen Probleme anzusprechen.

Modi weist Kritik zurück

Modi fand einen eigenen Weg, mit der Kritik umzugehen – selbstbewusst und augenzwinkernd. Wie es sich gehört, bedankte er sich in seiner Rede im Kapitol zunächst für die Ehre, die ihm und 1,4 Milliarden Indern zuteil werde. Mit Stolz erwähnte er, dass einige Kongressmitglieder selbst indische Wurzeln hätten – auch eine Person, die hinter ihm sitze: Vizepräsidentin Kamala Harris. Sodann: Es sei ein „außergewöhnliches Privileg“, nach 2016 zum zweiten Mal vor beiden Kammern sprechen zu dürfen. Zumal die Kongressmitglieder viel beschäftigt seien. Vor allem in den vergangenen Wochen, bemerkte er mit Blick auf die schwierigen Verhandlungen zwischen Kongress und Weißem Haus über die Schuldenobergrenze, welche die amerikanische Volkswirtschaft an den Abgrund zu führen drohten.

An Kevin McCarthy gewandt, den Sprecher des Repräsentantenhauses, sagte er, als Bürger einer „lebendigen Demokratie“ könne er sagen, der Republikaner habe einen „harten Job“. Er sei froh, dass es gelungen sei, den ideologischen Streit zu überwinden. Nun könne man gemeinsam die Freundschaft zweier Demokratien feiern – die der ältesten Demokratie mit der größten Demokratie der Welt. Ironisch fügte er hinzu: Er freue sich, stets helfen zu können, wenn es nötig sei, einen großen parteiübergreifenden Konsens herzustellen.

Die Kongressmitglieder verstanden die Anspielung. Modi musste noch nicht einmal den 6. Januar 2021, also die Erstürmung des Kapitols, erwähnen, um seine implizite Botschaft loszuwerden: Wenn es um Kritik am Zustand der Demokratie gehe, kehre am besten ein jeder vor seiner eigenen Haustüre. Regierungsvertreter in Washington hatten schon vor dem Besuch Modis mitgeteilt, Biden werde alle Themen ansprechen, aber vertraulich und respektvoll. Respektvoll sollte heißen, dass man sich in Washington bewusst sei, auch die eigene Demokratie habe zuletzt nicht immer das beste Bild abgegeben.

Modi pries sein Land vollmundig: Als er das erste Mal als Ministerpräsident in Washington gewesen sei, sei Indien die zehntgrößte Volkswirtschaft der Erde gewesen. Heute sei es die fünftgrößte. Und als Delhi im vergangenen Jahr den 75. Jahrestag seiner Unabhängigkeit gefeiert habe, sei dies nicht nur ein Fest der Demokratie, sondern auch der Vielfalt gewesen. Demokratie sei Teil der indischen DNA, und Vielfalt sei für Inder ein „way of life“: Indien sei Heimat aller Glaubensrichtungen der Erde. Und: „Wir haben 22 verschiedene Sprachen, sprechen aber mit einer Stimme.“