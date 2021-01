Rücknahme von Trumps Austritt : Fauci verspricht Zusammenarbeit Amerikas mit der WHO

Der amerikanische Immunologe Anthony Fauci in seiner per Video übertragenen Rede vor der WHO am 21. Januar Bild: AFP

Die Vereinigten Staaten bleiben in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und wollen in Zukunft noch enger und besser mit dieser zusammenarbeiten, um für künftige Pandemien besser gerüstet zu sein. Dies kündigte Anthony Fauci in einer per Video übertragenen Rede vor der in Genf beheimateten UN-Organisation am Donnerstag an. Fauci sprach im Auftrag des neuen Präsidenten Joe Biden, dem er als „Chefberater für medizinische Angelegenheiten“ zur Seite steht.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Diese Funktion hatte Fauci auch in der Amtszeit Donald Trumps, allerdings war er mit diesem während der Corona-Pandemie wiederholt aneinandergeraten. Während Trump die WHO (und alle anderen multilateralen Organisationen) immer wieder kritisierte und die Mitgliedschaft Amerikas in der Organisation zur Jahresmitte 2021 beenden wollte, dankte Fauci der WHO nun im Namen Bidens und der Wissenschaft für deren führende Rolle in der globalen Bekämpfung der Pandemie. „Ich fühle mich geehrt, anzukündigen, dass die Vereinigten Staaten in der Weltgesundheitsorganisation bleiben werden.“ Präsident Biden habe die entsprechenden Erlasse und Briefe schon am Mittwoch unterschrieben.

Fauci kündigte außerdem an, den von Trump veranlassten Abzug amerikanischer Fachleute und Regierungsvertreter aus dem Kreis der WHO zurückzunehmen. Auch würden die Vereinigten Staaten ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Organisation erfüllen. Die technische Zusammenarbeit auf allen Ebenen sei ein fundamentaler Teil der Beziehung Amerikas zur WHO – „eine Beziehung, die wir sehr schätzen und die wir in der Zukunft stärken wollen“.

„Ein guter Tag für die Weltgesundheit“

Die Vereinigten Staaten werden nach Faucis Aussage fortan konstruktiv und multilateral mit ihren Partnern kooperieren, um die WHO zu stärken und zu reformieren mit dem Ziel, die internationale Reaktion auf die Corona-Pandemie zu verbessern und deren indirekte Auswirkungen auf Menschen, Gemeinden und Gesundheitssysteme in aller Welt zu lindern.