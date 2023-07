Trotz Stürmen und Hochwassern: Klimaschutz interessiert in Amerika nicht jeden. Überflutete Straße in Fort Lauderdale, Florida, im April. Bild: AFP

Der Himmel über New York City war sandgelb in diesem Juni. „Code Red“, eine so schlechte Luftqualität wie nirgendwo sonst auf der Welt, weil Hunderte Kilometer weiter nördlich hektarweise kanadischer Wald brannte. Wie in einem Weltuntergangsfilm, sagten die New Yorker. Doch die apokalyptischen Szenen waren erst der Anfang.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Seither haben Fluten im Nordosten der Verei­nigten Staaten Städte und Felder verwüstet, leiden etwa achtzig Millionen Ame­rikaner unter Rekordtemperaturen und hat sich der Atlantik vor der Küste Floridas stellenweise auf weit über 30 Grad Celsius erwärmt. Präsident Joe Biden mahnte jüngst, die Menschheit stehe an einem Wendepunkt. Der Klimawandel sei „die größte Bedrohung überhaupt“. Es sei „nicht mehr viel Zeit“. So oft ist in den USA in den vergangenen Wochen von „historischen“ Wetterereignissen die Rede gewesen, dass sich der Superlativ bald abnutzen könnte.