Geiselnahme geplant : Angreifer wollte Nancy Pelosi die Kniescheiben zertrümmern

David DePape, der am Freitagmorgen den Ehemann Nancy Pelosis in San Francisco überfallen und schwer verletzt hat, wollte die Sprecherin des Repräsentantenhauses als Geisel nehmen und ihr womöglich die Kniescheiben zertrümmern. Das geht aus einer Klageschrift des Bundesgerichtsbezirks Nordkalifornien hervor, die am Montagabend veröffentlicht wurde. Der 42 Jahre alte Mann, der am Freitag schon von der kalifornischen Justiz unter anderem wegen Mordversuchs angeklagt worden war, muss sich nun laut den örtlichen Bundesstaatsanwälten zudem für die versuchte Entführung eines Amtsträgers und den Angriff auf einen Angehörigen eines Amtsträgers verantworten.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



DePape sei, ausgestattet mit einem Rucksack, in dem sich ein Hammer, Kabelbinder und ein Seil befanden, in der Nacht zu Freitag in das Haus der Pelosis in Pacific Heights, einem vornehmen Stadtteil San Franciscos, eingedrungen. Da er mit einem zweiten Hammer die Scheibe des Hintereingangs einschlug, weckte er den 82 Jahre alten Paul Pelosi auf. Ehefrau Nancy war in der Nacht zu Freitag in Washington DC – wegen des Wahlkampfs wollte sie ursprünglich in der Hauptstadt bleiben.

„Wo ist Nancy?“

Das wusste der Angreifer nicht. Der Eindringling hatte sich laut eigener Aussage vorgenommen, Pelosi, die er als „Anführerin eines Rudels von Lügnern“ innerhalb der Demokratischen Partei betrachtete, zur Rede zu stellen. Er rief mehrfach: „Wo ist Nancy?“ Als der Ehemann erwiderte, sie sei nicht da, sagte der Eindringling, er werde auf sie warten. Pelosi wies ihn sodann daraufhin, dass sie mehrere Tage unterwegs sei. Dann holte DePape die Kabelbinder, um Pelosi zu fesseln. Dieser wollte zunächst den Aufzug erreichen, da sich darin ein Telefon befindet. Später gelang es ihm, ins Badezimmer zu fliehen, wo er um 2:23 Uhr mit seinem Mobiltelefon einen 911-Notruf absetzte. Er beendete das Telefonat nicht, sondern versuchte, über seine Unterhaltung mit dem Eindringling der Polizei kodiert Informationen zukommen zu lassen.

Als die Polizei am Tatort eintraf, lieferten sich Pelosi und DePape gerade einen Kampf, bei dem beide um den Hammer rangen. Die Polizei fragte, was los sei. DePape erwiderte zunächst, alles sei in Ordnung. Dann riss er den Hammer an sich und schlug Pelosi damit auf den Kopf. Dieser fiel bewusstlos zu Boden. Daraufhin überwältigten die Polizisten den Täter. Pelosi erlitt unter anderem einen Schädelbruch und befindet sich noch im Krankenhaus. Nancy Pelosi traf noch am Freitag in San Francisco ein.

DePape, der ursprünglich aus der kanadischen Provinz British Columbia stammt, muss sich – wenn man den Spuren folgt, die er in den sozialen Medien hinterlassen hat - über Jahre hinweg allmählich radikalisiert haben: von einem seltsamen Mann, der sich für „radikalen Nudismus“ einsetzte, zu einer Person, die sich gegen die Internetkontrolle durch die „Eliten“ wandte und verschwörungstheoretische Einträge zur Erstürmung des Kapitols teilte. Er ist mutmaßlich zudem der Verfasser eines Blogs mit antisemitischen Inhalten.

Mehr zum Thema 1/

Nach drei Tagen des Schweigens verurteilte der frühere Präsident Donald Trump die Tat. Der Republikaner sprach in einem Interview von einer „fürchterlichen Sache“. All diese Gewalttaten (gegen Politiker) seien fürchterlich, sagte er weiter. Dann beklagte Trump ganz allgemein die gestiegene Kriminalität in San Francisco und Chicago, also in von Demokraten regierten Städten. Mitch McConnell und Kevin McCarthy, die republikanischen Minderheitsführer im Senat und im Repräsentantenhaus, hatten die Tat schon vor Trump verurteilt.

DePape äußerte in seiner Aussage, er habe geplant, Nancy Pelosi zur Rede zu stellen. Wenn sie „gelogen“ hätte, hätte er ihre Kniescheiben zertrümmert. In den Kongress hätte sie dann mit dem Rollstuhl gefahren werden müssen, was eine Lehre für die anderen Mitglieder gewesen wäre, so DePape. Auf die Frage, warum er nicht geflohen sei, als er mitbekommen habe, dass Paul Pelosi heimlich die Polizei angerufen habe, verglich er sich mit den Gründervätern der Republik und sagte er, er bekämpfe „die Tyrannei“. Aufgeben sei keine Option.

Die Polizei in San Francisco wies zurück, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe, wie es kriminalistisch heißt, dass sich Täter und Opfer also gekannt hätten. Dafür gebe es keinerlei Hinweise. Die Behörden nahmen damit Bezug auf eine in den sozialen Medien verbreitete Verschwörungstheorie, wonach es sich um einen Konflikt Pelosis mit einem männlichen Sexworker gehandelt habe. Mehrere Republikaner, darunter Kongressmitglieder und Don junior Trump, der Sohn des früheren Präsidenten, hatten in den sozialen Medien Einträge mit perfiden Anspielungen verbreitet. Auch Elon Musk, der neue Eigentümer von „Twitter“, hatte kurzzeitig einen entsprechenden verschwörungstheoretischen Bericht verbreitet, ihn später aber gelöscht.