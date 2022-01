Rechte US-Gruppe : Anführer von Atomwaffen Division zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt

Aktualisiert am

Die Neonazi-Gruppierung hatte Journalisten und Aktivisten eingeschüchtert. Drei weitere Festgenommene bekannten sich schuldig, zwei von ihnen müssen ebenfalls in Haft.

Wegen Drohungen gegen Journalisten und Aktivisten gegen Antisemitismus ist in den USA ein Anführer der Neonazi-Gruppierung Atomwaffen Division zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. „Durch religiöse Intoleranz motivierte Drohungen stehen im Gegenzusatz zu amerikanischen Werten“, erklärte Kristen Clarke vom US-Justizministerium am Dienstag. Der im Westküstenstaat Washington verurteilte 25 Jahre alte Mann habe „eine Verschwörung einer Neonazi-Gruppe in mehreren Bundesstaaten angeführt“, um Journalisten und Aktivisten, die Judenfeindlichkeit aufgedeckt hätten, „zu bedrohen und einzuschüchtern“.

Kaleb C. war Anfang 2020 zusammen mit drei anderen Mitgliedern der Atomwaffen Division festgenommen worden. Der Gruppe wurde zur Last gelegt, bedrohliche Poster mit NS-Symbolen entworfen und verschickt oder sie an den Häusern ihrer Opfer angebracht zu haben. Bei den meisten Opfern handelte es sich um Juden oder schwarze Journalisten.

Die Poster zeigten unter anderem eine Figur, die einen Molotowcocktail auf ein Haus wirft, und hatten die Aufschrift „Deine örtlichen Nazis haben dir einen Besuch abgestattet“. Kaleb C. soll die Poster entworfen haben.

Die drei anderen Festgenommenen hatten sich in dem Verfahren schuldig bekannt. Einer erhielt eine Haftstrafe von drei Jahren, der zweite eine Gefängnisstrafe von 16 Monaten. Der dritte Angeklagte, ein Transgender, entging einer Haftstrafe. Der Richter war der Auffassung, dass er in jungen Jahren bereits genug gelitten hatte. C. plädierte dagegen auf nicht schuldig, ihm wurde deswegen der Prozess gemacht.

Die Atomwaffen Division gilt als extrem fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden Mitglieder in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden sowie mit mutmaßlichen Plänen für Anschläge etwa auf Synagogen in Verbindung gebracht. In Deutschland sorgte ein deutscher Ableger der Organisation im Herbst 2019 mit Morddrohungen gegen die Grünen-Politiker Cem Özdemir und Claudia Roth für Empörung.