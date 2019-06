Bei vorzeitiger Haftentlassung : Alabama will Kinderschänder chemisch kastrieren lassen

Trotz SPD-Verlusten : Bremer Grünen-Spitze schlägt Rot-Rot-Grün vor

Die SPD könnte trotz Verlusten bei der Bürgerschaftswahl in Bremen an der Macht bleiben. Helfen könnten die Grünen und Linken – letztere wären erstmals an einer Regierung im Westen Deutschlands beteiligt.