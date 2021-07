Kampf ums Wahlrecht : Starke Worte, wenig Spielraum

Präsident Joe Biden spricht am Dienstag in Philadelphia Bild: AFP

Jetzt soll die Polizei sie zurück ins Kapitol in Austin bringen: 58 demokratische Politiker aus Texas, die den Bundesstaat verlassen haben, um gegen Wahlrechtsverschärfungen zu protestieren. Ohne sie kann das Regionalparlament kein Gesetz verabschieden, weil dafür eine Mindestanzahl Abgeordneter anwesend sein muss. Und während etliche Demokraten nach Washington reisten, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen, stimmten die Republikaner dafür, ihnen die Polizei hinterher zu schicken. Deren Autorität endet allerdings an der Grenze des Bundesstaates Texas. Gouverneur Greg Abbott reagierte aggressiv. Bei Fox News drohte er den abtrünnigen Politikern mit Festnahmen: „Sobald sie wieder einen Fuß in den Staat setzen, werden sie festgenommen und zurück zum Kapitol gebracht, wo wir unsere Aufgaben erledigen werden.“ Laut Juristen wären solche Verhaftungen möglich.

Die Republikaner in Texas wollen die Regeln für die Briefwahl verschärfen, wie das etwa auch Georgia getan hat. Zudem sollen Regeln wieder abgeschafft werden, die das Wählen erleichtern. Wahltage sind Werktage – Zehntausende nutzten daher 2020 die Möglichkeit, Frühwahl-Stimmen rund um die Uhr abzugeben. Diese 24-Stunden-Periode soll ebenso abgeschafft werden wie Drive-Through-Wahllokale oder mobile Wahllokale etwa in Zelten – die Republikaner wollen festlegen, dass man nur in einem festen Gebäude wählen kann. Die protestierenden Demokraten betonten, dass die Verschärfungen besonders Berufstätigen in prekären Jobs schadeten, die sich nicht am Wahltag freinehmen können. Ihre Reise nach Washington und die Blockade des Abstimmungs-Quorums sei aber nur eine Notlösung. „Wir können die Welle nicht ewig aufhalten, wir kaufen etwas Zeit“, sagte Chris Turner, demokratischer Fraktionsvorsitzender im texanischen Parlament. Er appellierte an den Kongress, das Wahlrecht aller Amerikaner mit einem Bundesgesetz zu stärken. Das Ziel sei, die texanischen Gesetzesvorhaben bis dahin lange genug zu blockieren. Im Mai waren die Demokraten bereits einmal aus dem Abgeordnetenhaus ausgezogen und hatten damit die Abstimmung verhindert.

„Größter Angriff seit dem Bürgerkrieg“

Nun liegen ihre Hoffnungen auch auf Präsident Joe Biden, der den Kampf gegen Wahlbehinderung immerhin zu einer der Prioritäten seiner Amtszeit erklärt hatte. Biden hielt am Dienstag eine Rede zum Thema und besuchte dafür Philadelphia. „Schämen Sie sich nicht?“, fragte er im „National Constitution Center“, das der Geschichte der amerikanischen Verfassung gewidmet ist – in Philadelphia fand 1787 der Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten statt. Pennsylvania ist auch einer der Bundesstaaten, auf den Donald Trump seine Bemühungen konzentrierte, die Wahl 2020 zu delegitimieren. Republikaner wie Senator Doug Mastriano fordern dort ohne Belege für „Wahlbetrug“ eine Nachprüfung, wie die republikanische Regierung in Arizona sie bereits veranlasste. Trumps Lüge von der „gestohlenen Wahl“ wird inzwischen auch häufig als Grund für restriktivere Wahlvorschriften angeführt.

Diesen Zusammenhang betonte auch Biden. Die Konservativen seien in vielen Bundesstaaten dabei, systematisch Wähler zu behindern, sagte der Präsident. Das sei der größte Angriff auf die amerikanische Demokratie „seit dem Bürgerkrieg“ – die Konföderierten hätten allerdings nie das Kapitol in Washington gestürmt wie die Anhänger von Trumps „Wahlbetrugs“-Propaganda. Biden forderte, auf die „Jim-Crow-Attacken des 21. Jahrhunderts“ auf das Wahlrecht müssten die Politiker in Washington und die regionalen Verwaltungen gemeinsam reagieren. „Jim Crow“ bezeichnet die Regeln der sogenannten Rassentrennung im 20. Jahrhundert. Biden warf den Republikanern damit vor, noch immer aus Rassismus Schwarze vom Wählen abzuhalten.

Der Präsident setzt rhetorisch aber immer noch auf überparteiliche Appelle. Eine übergreifende Koalition aus Wirtschaft, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften müsse sich der Wählerbehinderung in den Weg stellen – auch Konservative: „Wir werden meine republikanischen Freunde im Kongress, in den Bundesstaaten und Städten und Kreisen, darum bitten, um Gottes Willen aufzustehen und zu helfen, diese konzertierten Versuche zu stoppen, unsere Wahlen und unser heiliges Recht zu wählen zu unterminieren“, sagte Biden. Es sind allerdings die Republikaner auf all diesen politischen Ebenen, die seit Jahrzehnten darauf hinarbeiten, das Wählen so schwer wie möglich zu machen. Das trifft besonders Menschen, die nicht weiß sind und die mit überwältigender Mehrheit die Demokraten wählen, seit diese sich in den 1960er Jahren der schwarzen Bürgerrechtsbewegung zuwandten.