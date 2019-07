Kandidaten sammeln Spenden : Millionen für die Demokraten

Pete Buttigieg hat in den vergangenen drei Monaten mehr als 24 Millionen Dollar an Spenden eingenommen. Bild: AFP

Wenn es nach den Wahlkampfspenden geht, dann ist er ein Favorit im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur 2020: Pete Buttigieg, der 37 Jahre alte Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana, konnte seine Spendeneinnahmen im zweiten Quartal 2019 verdreifachen. Die Amerikaner überwiesen „Mayor Pete“, der zu Beginn des Jahres noch weitgehend unbekannt war, in den vergangenen drei Monaten 24,8 Millionen Dollar. Dabei spendeten der Kampagne zufolge 294.000 Menschen eine durchschnittliche Summe von rund 47 Dollar. In einer E-Mail an seine Unterstützer hieß es: „Pete's Botschaft kommt bei den Amerikanern an, und wir haben bewiesen, dass wir eine Organisation aufbauen, die mithalten kann.“ Buttigieg verbindet die traditionelle Ansprache von Großspendern mit einer Kampagne um Mini-Beiträge.

Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, kann sich auf viele wohlhabende Stammspender der Partei verlassen. Bernie Sanders, der parteilose Senator aus Vermont und Kollegin Elizabeth Warren aus Massachusetts werben dagegen damit, dass sie vor allem von kleinen Spenden der Basis leben. Buttigieg verbindet beide Ansätze und ist damit äußerst erfolgreich. Der Bürgermeister hielt bislang 50 Veranstaltungen für wohlhabendere Spender ab, bei denen der Eintritt bis zu 2800 Dollar kostet. Das ist die maximale Summe, die eine Einzelperson laut Gesetz spenden darf. Buttigieg sprach aber auch bei Events, an denen Fans schon für 15 Dollar teilnehmen konnten. Von vielen dieser Spender-Treffen der Kandidaten ist die Presse ausgeschlossen.

Offiziell melden mussten die Kandidaten ihre Spendeneinnahmen am Montag noch nicht, das müssen sie bis zum 15. Juli tun. Buttigieg konnte die maximale Aufmerksamkeit nutzen, indem er die Zahl früh bekanntgab. Beobachter gehen davon aus, dass er sich im zweiten Quartal an die zweite Stelle gekämpft haben könnte, was das Spendensammeln angeht. Die „New York Times“ verglich das Tempo, mit dem sich Buttigieg eine breite Spenderbasis aufbaute, bereits mit dem Aufstieg Barack Obamas.

Rufus Gifford, Finanzchef von Obamas zweitem Wahlkampfteam, sagte der Zeitung über Buttigiegs Team: „Die haben eine fantastische Kampagne aufgebaut.“ Laut der NYT gibt es unter den Spendensammlern für den Bürgermeister mehrere ehemalige Diplomaten der Obama-Regierung, darunter die damaligen Botschafter in der Slowakei, Kanada, den Niederlanden, Italien und Österreich.

Nun wird darüber spekuliert, wie viel Joe Biden und die anderen Kandidaten im zweiten Quartal eingenommen haben. Biden hatte im ersten Vierteljahr seine Kandidatur noch nicht erklärt, so dass Bernie Sanders mit mehr als 18 Millionen Dollar geführt hatte. Die Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien hatte damals 12 Millionen Dollar Einnahmen gemeldet, der ehemalige Abgeordnete Beto O'Rourke aus Texas 9,3 Millionen Dollar und Elizabeth Warren 6 Millionen. Für O'Rourke flaute der Enthusiasmus zuletzt merklich ab. Harris dagegen soll allein in den ersten 24 Stunden nach dem Start der Fernsehdebatte am vergangenen Donnerstag zwei Millionen Dollar an Einzelspenden erhalten haben. Beobachter gehen aber davon aus, dass Joe Biden mit deutlichem Abstand die höchste Summe im zweiten Quartal einnahm.

Bidens Vorsprung scheint in den Meinungsumfragen unterdessen kleiner zu werden. In einer neuen CNN/SRSS-Umfrage unter Demokraten führt er mit 22 Prozent. Auf ihn folgen Harris mit 17 Prozent, Warren mit 15 und Sanders mit 14 Prozent. Harris‘ Wert stieg nach der ersten Debatte der Kandidaten in dieser Befragung um neun, Bidens sank um zehn Prozentpunkte. Auch Warren konnte sich um acht Punkte verbessern, während Sanders‘ Wert leicht nachgab. Trotz des Erfolgs beim Spendensammeln sieht diese Erhebung Buttigieg bei vier Prozent.