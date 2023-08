Die erste Fernsehdebatte der Bewerber um die republikanische Präsidentschaftskandidatur war gleichsam der Auftakt des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten. Nicht zufällig hatte sich die Partei dafür Milwaukee in Wisconsin ausgesucht. Der Bundesstaat im Mittleren Westen zählt zu den umkämpften „Swing States“.

2016 war es Donald Trump als erstem republikanischen Präsidentschaftskandidaten seit Ronald Reagan gelungen, die Wahlleute Wisconsins zu gewinnen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil er die weiße, männliche Arbeiterschaft mobilisieren konnte. Einst eine Kernklientel der Demokraten, waren viele von ihnen in der Zwischenzeit ins Nichtwählermilieu abgetaucht.

Wisconsin - Michigan - Pennsylvania

Da es auch in Pennsylvania und Michigan zu dieser Wählerwanderung kam, konnte Trump die „blaue Wand“ der Demokraten durchbrechen und sich die Präsidentschaft sichern. 2020 setzte sich allerdings Joe Biden in Wisconsin durch (ebenso in Michigan und Pennsylvania).

Allen Parteistrategen ist klar: Es mag neue „Swing States“ geben, wie etwa Georgia und Arizona, einst republikanische Hochburgen, die nunmehr aufgrund der afroamerikanischen beziehungsweise Latino-Wählerschaft für die Demokraten potentiell zu gewinnen sind.

Und es mag ehemalige umkämpfte Bundesstaaten geben, wie Ohio und Florida, die sich inzwischen zu Hochburgen der Republikaner entwickelt haben. Zentral für den Kampf ums Weiße Haus bleiben aber Wisconsin, Michigan und Pennsylvania.

Die beiden Parteien konzentrieren ihre Kampagnen also auf diese Bundesstaaten. Hierhin fließen die meisten Gelder. Hier finden die meisten Kundgebungen statt. Hier klingeln Wahlkämpfer fast an jeder Haustüre. So ist die Logik amerikanischer Präsidentenwahlen.

Die Logik amerikanischer Vorwahlen ist indes eine andere. Der Fahrplan führt zu Jahresbeginn zunächst nach Iowa und New Hampshire. Dann nach Nevada und South ­Carolina. Dies gilt zumindest für die Republikaner.

Wenn die Dynamik abhanden kommt

Die Demokraten wollen ihren Fahrplan im nächsten Jahr ändern, da Iowa, wo in örtlichen Parteiversammlungen („Caucuses“) abgestimmt wird, sowie New Hampshire überwiegend von einer weißen Bevölkerung geprägt und Minderheiten in der Auswahl der Präsidentschaftskandidaten mithin unterrepräsentiert sind.

Der Wahlkalender hat nämlich Einfluss auf das Ergebnis. Wer in den früh wählenden „Primary“-Staaten gewinnt, erhält mehr mediale Aufmerksamkeit und Spenden. So mancher Bewerber, der in nationalen Umfragen gut dastand, dann aber in Iowa und New Hampshire strauchelte, verlor in der Folge seine Dynamik.

Wo Trump keine Mehrheit hat

Genau darauf setzen Trumps Mitbewerber, die derzeit mit Ausnahme von Ron DeSantis, dem Gouverneur von Florida, alle abgeschlagen mit einstelligen Umfragewerten dastehen. In nationalen Umfragen führt der frühere Präsident das Feld mit 55 Prozent klar an. Gefolgt wird er von DeSantis, der bei 14 Prozent steht. Alles scheint also auf eine Neuauflage der Präsidentenwahl von 2020 hinauszulaufen: Trump gegen Biden – der Amts­inhaber hat keine ernst zu nehmenden Herausforderer.

Doch verfügen nationale Umfragen nur über eine begrenzte Aussagekraft. In Iowa führt der frühere Präsident zwar ebenfalls das Feld an. Doch liegt er hier in Umfragen im Durchschnitt bei 43 Prozent. Auch hier ist sein Vorsprung groß: DeSantis liegt bei 17 Prozent.

Doch hat Trump in den wertkonservativen Agrarstaat keine absolute Mehrheit. Im Durchschnitt heißt: In einigen Umfragen liegt Trump bei nur 33 Prozent. Das gleiche Bild bietet sich in dem Neuenglandstaat New Hampshire: Dort liegt Trump im Durchschnitt bei 44 Prozent – elf Punkte unter seinem nationalen Wert.

Das heißt: Nahezu 60 Prozent der republikanischen Wählerschaft in den beiden Bundesstaaten will Trump nicht als Kandidaten für die Wahl im kommenden Jahr. Das Problem: Deren Stimmen verteilen sich aber auf zahlreiche Mitbewerber. Oder aber sie zählen zu den Unentschlossenen. Die Fernsehdebatte in Milwaukee, die Trump bewusst schwänzte, um dem TV-Event den Reiz zu nehmen, verlief ganz so, wie der führende Kandidat es sich vorgestellt hatte.

Da die meisten Mitbewerber es sich nicht mit Trumps Wählerbasis verscherzen möchten (sie macht ein Drittel der republikanischen Anhängerschaft aus), vermieden sie scharfe Kritik am früheren Präsidenten beziehungsweise beschränkten diese auf dessen Verhalten nach der Wahl 2020, das heute die Gerichte beschäftigt. Stattdessen gingen die Bewerber einander scharf an, was Trump freilich nur recht sein konnte.

Vorbild Biden?

Denjenigen im Partei-Establishment, die die „Grand Old Party“ von dem Populisten befreien wollen, ist klar, dass sich das Bewerberfeld dramatisch verkleinern muss, will man die Chance haben, Trump in den früh wählenden Bundesstaaten zu schlagen.

Bis zum Thanksgiving-Feiertag Ende November müssen mehrere der acht Mitbewerber, die sich trotz niedriger Umfragewerte für Milwaukee qualifiziert hatten, eine Entscheidung treffen. Wenn sie in den Umfragen nicht nach vorne kommen, werden die Spenden bald ausbleiben. Das sollte die Entscheidung erleichtern.

Im besten Fall versammelt sich die Partei hinter einer Trump-Alternative. Das scheint derzeit äußerst unwahrscheinlich. Es gibt aber dafür ein Vorbild: 2020 gelang es Biden auch dank der Pandemie, seine Mitbewerber zu seinen Gunsten zur Aufgabe zu bewegen. Für die Demokraten galt es damals, den Populisten Bernie Sanders als Kandidaten zu verhindern.