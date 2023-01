Kampfpanzer oder nicht? : Amerikas Kalkül bei der Waffenhilfe für Kiew

Aktualisiert am

Auch Washington zögert bislang, eigene schwere Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich diese Haltung ändert?

Ein amerikanischer M1A1-Abrams-Panzer im November bei einer Übung in Polen Bild: dpa

Als die Regierungen in Washington und Berlin in der vergangenen Woche mitteilten, dass sie Kiew nunmehr auch Schützenpanzer vom Typ Marder und Bradley zur Verfügung stellten, reagierte die ukrainische Regierung begeistert: Die Zeit der Waffen-Tabus sei vorüber, sagte etwa Außenminister Dmytro Kuleba.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Zuvor schon hatte die Regierung in Paris verkündet, Kiew bewaffnete Spähpanzer des Typs AMX-10RC zu liefern. Die politische Dimension der Entscheidung untermauerte der Elysée-Palast dadurch, dass diese als „leichte Kampfpanzer“ bezeichnet wurden. Nicht nur in Kiew glaubt mancher, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Ukraine auch schwere Kampfpanzer westlicher Bauart zur Verfügung gestellt werden.

Die deutsche Debatte über die Lieferung des Leopard 2 konzentrierte sich lange auf die zögerliche Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich in der Frage der Waffenlieferungen nicht exponieren will („keine Alleingänge“). Obwohl schon seit September bekannt ist, dass das Weiße Haus nichts dagegen hätte, wenn Berlin den Schützenpanzer Marder und – im europäischen Verbund – den Kampfpanzer Leopard 2 an Kiew lieferte, gab Scholz stets zu verstehen, solange die amerikanische Regierung keine Abrams-Kampfpanzer bereitstelle, werde er keine Leopard 2 schicken.

Washington: Die Art des Krieges ändert sich

Die Biden-Regierung verzichtete darauf, öffentlich Druck auf Scholz auszuüben. Washington ging diskret vor und berücksichtigte das deutsche Interesse, nicht allein dazustehen. Heraus kam das synchrone Vorgehen bei den Schützenpanzern Marder und Bradley, die Kiew vor allem in die Lage versetzen sollen, Infanteriegruppen auf dem Gefechtsfeld zu transportieren. In amerikanischen Kampfeinsätzen werden klassischerweise Bataillone aus Kampf- und Schützenpanzer-Kompanien gebildet. In Washington wird bislang argumentiert, Kiew verfüge über ausreichend Kampfpanzer sowjetischer Bauart (T 72), wenngleich man eingesteht, dass die Munition dafür knapp wird. Und die ukrainischen Streitkräfte nutzen diese derzeit eher hinter der Front, zur Unterstützung der eigenen Truppen.

Auch das Vorgehen der Vereinigten Staaten, des mit Abstand wichtigsten Waffenlieferanten Kiews, ist ein vorsichtig abwägendes. Washington, das nicht zur Kriegspartei werden will, unternimmt stets neue Risikoeinschätzungen, wobei das Weiße Haus hervorhebt, es sei die Art des Krieges, die sich verändere, nicht die eigene Risikoeinschätzung, also die Frage, ob die Lieferung bestimmter hoch entwickelter Waffensysteme Wladimir Putin veranlassen könnte, den Krieg auszuweiten. Systeme, die zu Beginn des Krieges im Februar vergangenen Jahres noch tabu waren, wie der Himars-Mehrfachraketenwerfer oder die Patriot-Abwehrraketen, wurden dann im vergangenen Sommer beziehungsweise vor Weihnachten doch genehmigt.