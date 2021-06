Neue Sanktionen : US-Verkehrsministerium schränkt Reisen nach Belarus ein

Das US-Verkehrsministerium wird einem Insider zufolge Reisen nach Belarus einschränken. Wer in den USA lebe, dürfe dann nicht mehr in den USA ansässige Firmen zum Kauf von Tickets nach Belarus nutzen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Mehr zum Thema 1/

Bereits im Mai hatte die US-Regierung Fluggesellschaften geraten, bei Flügen über Belarus extreme Vorsicht walten zu lassen. Zuvor hatte Belarus eine Ryanair-Maschine zur Landung in der Hauptstadt Minsk gezwungen und den regierungskritischen Blogger Roman Protassewitsch, der an Bord der Maschine war, festgenommen. Das Flugzeug war auf dem Weg von Athen nach Vilnius gewesen. Die USA hatten nicht unmittelbar auf den Vorfall mit Beschränkungen reagiert.

Eine Einschränkung des Ticket-Verkaufs hätte vor allem eine symbolische Bedeutung. Flüge nach Belarus werden relativ selten von US-Reiseunternehmen gekauft. Üblicherweise nutzen US-Passagierfluglinien den belarussischen Luftraum nicht.

Die EU hatte vergangene Woche hatte umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus in Kraft gesetzt. Die Regierung in Minsk kündigte am Montag als Reaktion darauf an, die Teilnahme am EU-Programm der Östlichen Partnerschaft auszusetzen und den Verantwortlichen für die EU-Sanktionen die Einreise nach Belarus zu verbieten. Das Ministerium beorderte außerdem den belarussischen Botschafter in Brüssel zurück nach Minsk. EU-Ratspräsident Charles Michel kritisierte die Reaktion scharf.